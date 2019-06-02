懷疑女室友是小三 掃把插下體拍裸照還砍人判8年2月

2019-06-02 17:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕34歲李姓女子以為女室友小玲（化名）與男友有染，涉嫌去年7月間揮刀砍傷她，脫光衣褲脅迫開腿，強把掃把鐵柄套保險套插入小玲下體，並拍下裸照上傳FB，恐嚇要找100個男人性侵她，凌虐強制性交達4小時，高雄地院重判李女8年2月，仍可上訴。

判決書指出，被告李女認定女室友小玲（37歲）背她和男友搞曖昧，懷疑2人發生性行為，去年7月晚上持尖刀回2人的共同租屋處，一見小玲便持刀揮砍傷其左臂，並徒手打她的頭部及身體，恐嚇被害人找100個男人性侵，還揚言「拿5萬元給我，就少50個男人…」，恐嚇小玲當妓女，賺錢供其花用。

李女被控持刀脅迫女室友脫光衣褲，躺在床上張開雙腿，令被害人在掃把鐵柄處套上保險套，任由李女插入其下體，凌虐4小時之久，小玲事後不堪受辱報案，7天後，警方前往租屋處搜索查扣鐵製掃把，李女否認攜帶任何小尖刀，也不承認持掃把性侵、凌虐被害人，辯稱只用把掃把握柄放在女室友下體附近，並未插入。

法官認為，被告已嚴重貶抑小玲的人格尊嚴，持掃把鐵製握柄插入下體的犯行，已觸及強制性交罪，因未和解賠償，依攜帶凶器強制性交而凌虐罪，判處7年半，另散布竊錄身體隱私部位內容罪處1年刑，合計應執行刑8年2月。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法