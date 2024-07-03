澎湖9歲童疑中風 直升機連夜後送高雄就醫

澎湖9歲孩童疑似中風，連夜後送台灣本島搶命。（凌天航空提供）

2024/07/03 07:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕暑假伊始，澎湖一名9歲孩童在家中抽慉，緊急送往三總澎湖分院搶救，由於症狀疑似中風，緊急申請澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空後送，經空審中心核准後，直升機連夜將病童送往台灣本島搶命，由於高雄機場夜間施工，只能降落台南機場，再以救護車轉送高雄長庚醫院，幾經波折才送抵醫院。

根據了解，澎湖一名9歲孩童，暑假放假在家，2日白天在家中就曾有一次抽慉，但時間較短，休息後很快就恢復意識，晚間洗澡又再次抽慉，家人不敢大意，緊急將孩童送往三總澎湖分院搶救，經三總澎湖分院醫師診斷，疑似中風，需緊急送往台灣本島進行治療，因此向空審中心提出申請，動用澎湖駐地直升機深夜出勤，連夜後送。

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三總澎湖分院鑒於孩童病況除有疑似中風以外，還有其他症狀，增派隨機醫師陪同，並使用航空用空針幫浦、航空用呼吸器等器材，飛行途中持續照護。由於高雄機場近日夜間進行滑行道施工關場，為確保病患安全，因此轉往台南機場落地。

凌天航空接獲空審中心通知，今（3）日凌晨1時28分於澎湖機場起飛、凌晨1時59分在台南機場落地，由機場等候的救護車接手，跨縣市轉送至高雄長庚醫院。由於高雄小港機場刻正夜間施工，澎湖深夜後送案例，都必須轉送其他縣市醫院，或以陸運接駁轉送高雄，增加路途與時間。

凌天航空連夜出動孩童。（凌天航空提供）

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