純陪酒？謀職竟遭兄弟檔性侵 女大生還被強拍性愛片

2019-02-14 23:50

［記者鄭淑婷／桃園報導］女大生網路找打工機會，卻誤信「只陪酒、不交易」陷阱，慘遭兄弟檔輪流性侵，還被拍下性愛影片恐嚇，女大生最後選擇勇敢報警，揪出這兩匹惡狼。

這名女大生在北部地區就讀大學，因經濟需求必須打工，2017年11月間她在網路尋找工作機會，無意間瀏覽到35歲趙姓男子在臉書張貼的「徵求陪酒坐檯」訊息，她好奇詢問，對方回應只要陪客人玩遊戲、喝酒、聊天就好，不會涉及性交易，一次可賺1000到2000元，女大生不疑有他允諾赴約，趙男先將她載到桃園市某摩鐵房間等候，隨後搭載與他同年齡的趙姓表哥入房，並趁女大生離開座位時，將含有FM2的藥劑摻入酒裡。

女大生控訴，兩人不斷對她勸酒，沒多久她就感覺意識逐漸模糊，趙男、趙男表哥突然走出房間，隨後趙男回房就對她說：「客人覺得妳太冷淡！」下一秒開始上下其手，還將她褲子、襪子扯下，企圖進一步時，趙男表哥也回到房間，直接將她推到床上性侵。

趙男在表哥逞完獸慾後接著性侵，兩人還持手機接力錄影，女大生因藥效發作，根本無力反抗，只能啜泣哭喊「很痛」、「不要了、拜託」，事後還被丟包在房內，昏睡到隔天才清醒，擔心同學發現異狀，壓抑著痛苦情緒到校上課。

女大生控訴，她事後以Line質問趙男「老闆跟客人為何這樣對我」、「這跟你原本說的不一樣」，之後直接將趙男封鎖，沒想到趙男擔心她報警，竟將影片傳給她並恐嚇「妳可以繼續封鎖我，保證連學校都不用讀」。

女大生最後選擇勇敢報案，警方持搜索票於趙男住處，查扣到存放影片的手機及電腦，趙男、趙男表哥均否認下藥，僅坦承趁女大生酒醉性侵。

不過，女大生體內驗出FM2成分，錄下的影片也成了鐵證，女大生身上留下的體液，經檢驗與趙男、趙男表哥DNA符合，法官分別依共同以藥劑犯強制性交、竊錄、恐嚇等罪，判處趙男、趙男表哥兩人，分別應執行9年5月徒刑。

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