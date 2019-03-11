辯女網友「有推開但沒有很大力」 約會奪處子身被訴

2019-03-11 17:29

〔記者錢利忠／台北報導〕20多歲紀姓男子想嘗鮮，瞞著女友偷偷上網交友，結識才就讀高中的少女小如（化名），已有男友的小如疑似也想追求刺激，便與紀男相約到台北市西門町的U2電影館約會，卻在包廂中被紀男硬上而失去處子之身；紀男承認小如曾動手推開他，但沒有很大力；台北地檢署今依強制性交罪將紀男起訴。

據悉，紀男與小如各自有穩定交往中的伴侶，但2人都疑似想嘗鮮，偷偷背著各自的伴侶，上網交友尋找新對象，日前2人相約到有幽會聖地之稱的U2電影館碰面，當天就在黑暗的包廂中發生性關係。

自認被性侵的小如指控，她已明確拒絕紀男的求歡，大喊「不要碰我！」還曾出手推開抵抗，但仍不敵紀男的力氣，在包廂中被紀男硬上得逞。

紀男庭訊時承認與小如發生性關係，也承認小如曾動手推開他，但小如當時沒有推得很大力，以為小如「欲拒還迎」，所以就沒停手，繼續與小如發生性關係。

檢方比對雙方說詞後，認為紀男明知女方已拒絕發生性關係，仍不顧女方反對硬上，涉強制性交的罪證明確。

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