他在舒跑加春藥想與妻子做愛 竟被姪女喝掉...

2019-02-27 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名已婚男子去年5月為了和妻子增進情趣，在舒跑飲料加入買來的春藥，放在桌上原本想給妻子喝，沒想到卻被同住的姪女在不知情的狀況下喝掉，事後該男被姪女指控下藥性侵，而妻子指證飲料真的是要給她喝的，且姪女身上也沒驗到男子的DNA，新北地檢署將他不起訴。

根據《蘋果日報》報導，20歲姪女表示她與姑姑及姑丈同住，她在去年5月4日晚間10點時返家，見客廳桌上有一瓶開過的舒跑，因為口渴就直接將舒跑喝光，喝完後因為覺得頭昏就回房就寢。姪女表示，她在睡夢中三度醒來，第一次見到姑丈打開她的房間窗戶在晾衣服，第二次醒來看到姑丈站在她的床旁邊，第三次醒來時，仍見姑丈站在她的身邊說：「我很後悔。」姪女清醒後得知姑丈離家出走，僅留下「對不起」等字句的紙條，她和姑姑擔心姑丈有意尋短，報警協尋姑丈時，透露姑丈疑似在飲料下藥性侵她。

警方聽聞姪女所言，立即請她到醫院驗傷同時製作筆錄，查出女子喝下的舒跑內含有不明藥物，因此依加重強制性交罪將姑丈函送新北地檢署偵辦。而姑丈到案後坦承是她下藥，當時原本是想增進夫妻情趣，將加了藥的舒跑放在客廳，沒想到竟然被姪女喝掉。至於到姪女房間內，姑丈則說是怕她出事才會進房拍拍她的腿，想叫醒她，絕沒有趁機佔便宜，姑姑也到庭證稱當天丈夫的加料舒跑事要給她喝的，丈夫怕姪女出事，才會到她房間查看。

另外，依照姪女的驗傷單，未發現其身體有明顯外傷，陰部、肛門也沒有傷痕，將女子內褲底內層斑跡、外陰部棉棒及陰道深處部棉棒送驗，都沒有發現精子，也沒有檢出男性DNA，因此採信姑丈的辯詞，將他不起訴。

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