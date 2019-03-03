犯妨害性自主罪被裁定強制治療 男子竟又在醫院作案

2019-03-03 09:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕罹有輕度身心障礙的陳姓男子因觸犯妨害性自主罪，被法院判須強制治療，去年8月底，被送往基隆某精神醫院時，竟趁著午休時間，對罹有中度身心障礙的病友阿峰（化名）肛交。醫師診療時，意外發現被害病友遭人性侵，通知家屬並對陳男提告。基隆地檢署近日偵結，依涉犯強制性交罪將陳男起訴。

警方調查，32歲陳姓男子因觸犯妨害性自主罪，被法院判須接受強制治療，且每年需鑑定、評估有無停止治療的必要。未料，去年8月27日他竟趁午休時間所有病友到醫院後方的活動中心午睡時，拉開病友阿峰休息的布簾，脫下他的褲子對他進行肛交；但阿峰不明白陳男的舉動為何，未及時向醫護人員反應與求救。

當日下午，醫生進行診療時，阿峰才向他說出屁股痛痛的，休息的時候有被陳男闖進來「一起睡覺」，還脫下自己的褲子，接著就被他硬插屁股。醫師發現事態嚴重，立刻通報相關單位，並請雙方家屬到場協助。

醫護人員向警方表示，每位病人都有獨立的病房，但為了治療會讓他們在中午前，一起到活動中心或是戶外走動，午飯後也會安排每個病人，睡在用布簾隔起的床上，沒想到陳男居然趁著大家都沒注意的時候，偷偷爬上阿峰床上犯案；而當下也未發現異狀，也未聽到阿峰的求救聲。

警方在醫護人員的陪同下，詢問陳男是否有對阿峰做出肛交行為，他則坦承犯案。

檢察官偵訊後認為，阿峰罹有中度身心障礙，反應及理解能力較一般人低，被肛交時仍不知向醫護人員求助或表達不願意，認定陳男涉犯強制性交罪，依法將他起訴。

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