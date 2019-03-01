年輕女迷路誤信惡狼 遭拐到貨櫃屋性侵3天

2019-03-01 16:34

〔記者王定傳／新北報導〕2016年間，年逾60歲、有2度性侵身心障礙女記錄的張姓男子，在雲林斗南火車站，見到20多歲的迷路女小美（化名），謊稱要帶她到警局，卻把小美拐到他在農地旁的貨櫃屋內，3天內4度強行性侵，台南高分院去年依強制性交4罪判張男9年徒刑，最高法院日前駁回上訴確定。

據了解，2016年1月16日，小美與母親吵架，因而負氣離家，想外出隨意走走，獨自搭火車前往斗南火車站，當時她身上僅有98元，手機為易付卡沒有錢，僅能接聽無法撥出，下車後漫無目的，且已深夜凌晨時分，又下雨，在迷路情形下遇到張男。

由於張男假意關心，並欺騙說要帶她至警察局，小美誤認對方是好心人，因而跟隨張男行動，卻被拐到張男住處貨櫃屋內。

小美因櫃屋地處偏僻，在森林、郊外、農田圍繞中，沒有地址，人生地不熟，加上張男出言威脅，甚至曾因喝酒後情緒不穩揮舞鐮刀，還將她反鎖貨櫃屋中，且她也有輕度身心障礙（張男不知情），縱有機會求援也不敢求助，從2016年1月17日凌晨至19日為止，慘遭張男4度強行性侵得逞。

張男事後否認犯行，辯稱小美是「歡喜甘願的」，因小美去公園看到有人帶小孩覺得可愛，「叫我跟她生一個小孩，沒有違反對方意願」等。

一審雲林地院依4個強制性交罪，判張男12年徒刑，台南高分院合議庭認為，張男之前2次性侵記錄，是明知被害人為中度身心障礙者，且使用強暴脅迫等高度強制力手段，他在本案中雖有使用身體壓制，但沒有其他強制手段，在犯罪情節及強度上較為平緩，所犯4罪的罪質相同，被害人僅有一人，認為他尚非屬惡性重大、萬不可饒恕者，改判9年，最高法院日前駁回上訴確定。

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