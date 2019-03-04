嗆「妳女兒、妳媽在旁邊，小聲點...」性侵 「可憫恕」獲緩刑

2019-03-04 13:50

〔記者王定傳／新北報導〕59歲潘姓男子於2016年6月間，半夜潛入同居人女兒小美（化名）的房間，威脅「妳女兒在旁邊睡覺，妳小聲一點」強行性侵，隔月又趁替小美大腿瘀青擦藥時，稱「不要太大聲，不然妳媽會聽到」指侵；新北地院合議庭以雙方和解，潘男有悔悟，犯罪情狀顯可憫恕，減刑後依強制性交罪輕判2年，並給予緩刑5年及接受法治教育課程60小時。

檢警調查，2016年6月27日夜間，潘男見小美與女兒在床上玩耍，竟突然強行壓制小美、脫去內褲，欲強行性侵；小美抵抗掙脫，抱著女兒躲至妹妹房內並上鎖。

不過，潘男並未罷手，深夜時，趁小美女兒吵鬧欲喝牛奶、開門之際，進入房內，待小美女兒入睡後，強行壓制小美，脫去她下身衣褲，強行性侵，並稱：「你女兒在旁邊睡覺，你小聲一點」等。

隔月9日，潘男利用替小美大腿瘀青擦藥時，威脅「不要太大聲，不然妳媽會聽到」，隨即把手伸進她內褲內指侵得逞。

合議庭認為，潘男已與小美和解，且他坦承犯行，有悔悟，並非惡性重大之徒，令他入監服刑，恐未收教化之效，先受與社會隔絕之害，其犯罪原因與環境等情狀，在客觀上尚可憫恕，倘處以法定最輕本刑，仍屬失之過苛，有情輕法重之情，依刑法59條予以減刑，並給予緩刑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/