臉書運用新AI技術 防堵舊情人報復外流私密照

2019-03-15 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕今（15）日Facebook（臉書）公司宣布，將推出一款新的偵測科技，讓親密照片不會輕易在Facebook或Instagram上散布，也能夠防止前任情人「挾怨報復」，在網路上散布私密影片和照片。

據《路透》報導，Facebook公司今日發表一則公開網誌，向大眾宣布將會推出一款全新的人工智慧偵測技術，讓裸露或是近於裸露的照片、影片不會在沒有本人准許的前提下進行散布。目的是要遏止非經當事人同意的惡意貼文，並給予受害者更多的支援。

這種外國被稱為「報復謎片」（Revenge Porn）的行為，常被用以要脅或羞辱女性，且加害者往往是被害者的前任情人。甚至有傳出相關影片、相片於網路上流傳數年，嚴重影響當事人生活和心理健康的情況發生。

Facebook在該則網誌 中提到：「透過機械學習及人工智慧，我們現在已經可以主動偵測Facebook和Instagram上非經允許而散布的近裸照片、影片。」並強調，該公司在打擊這類性犯罪及支援受害者上不遺餘力，也將跟隨聯合國婦女地位委員會（Status of Women）的步伐，堅持捍衛女權。

未來，在Facebook的安全中心將會出現「沒有我的同意這不許」（Not Without My Consent）的幫助頁面，除了新偵測科技的幫助，受害者也能夠主動求援。

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