臉書、IG依舊當機... 少部分用戶陸續恢復正常

2019-03-14 11:00

首次上稿 09:22

更新時間 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕臉書（Facebook）與Instagram在今日凌晨發生全球大當機狀況，而當機狀況目前依舊持續，但有少部分用戶已經開始陸續恢復正常。

經實測操作後發現，若是桌機版臉書過去在瀏覽器中未登出而直接開啟，臉書依然可以使用，但僅能瀏覽，無法發文及傳送臉書Messenger發文；若是登出過後想重新登入時，則會出現臉書告知「Facebook會很快完成維修，恢復正常運作」圖示，無法正常登入。另外，手機版臉書無法正常發文，手機版Messenger則是可以正常發送訊息，Instagram手機版先前無法發出圖文，但能可以瀏覽先前圖文，稍早10點50分左右實測，已可正常發佈圖文。

而許多網友也在PTT「臉書版」討論此次當機情形，除了臉書、Instagram出問題之外，有網友反應自己手機有和臉書連動的APP也無法打開。

而就連臉書公司本身也無法發送貼文，透過推特發布聲明表示：「我們正在盡快地排除問題，但可以確定的是與網路DDoS攻擊無關。」

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