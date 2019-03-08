誰說IG只有年輕人？92歲英女王首度貼文 引粉絲轟動

2019-03-08 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕Instagram對於不少人而言是專屬於年輕人的社群媒體，但英國女王伊麗莎白二世相當特別，她儘管高齡92歲，還是在今天發了她人生第1篇Instagram貼文。

綜合外電報導，英國女王伊麗莎白二世繼4年前第1次使用推特推文，跌破眾多媒體與網友眼鏡之後，今日又在英國王室的Instagram上發文，貼出1張1843年電腦先驅巴貝其（Charles Babbage）1封寫給她曾曾祖父阿爾貝二世（Prince Albert）的信，並寫下這封信的來由及意義。

伊麗莎白二世在Instagram上說，「我今天造訪了科學博物館，並在館內發現這封從皇家檔案館（Royal Archives）取出的信」，在信件中電腦先驅巴貝其向維多利亞女王（Queen Victoria）與阿爾貝二世解釋，他發明的分析機引擎（Analytical Engine）的細節。

女王伊麗莎白二世的Instagram貼文一發布，果然造成外媒的轟動，紛紛撰文報導，不少女王的粉絲也在這篇貼文下留言驚呼，「歡迎女王來Instagram」、「女王的第1則貼文！」

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