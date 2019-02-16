貓臉辨識開門、受傷通報！工程師打造AI貓咪避難所

2019-02-16 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕許多流浪貓因為沒有主人、也沒有固定的住所，要找到食物有一定的難度。中國一名工程師就與動物義工合作，推出一個搭載人工智慧的AI貓咪避難所，讓貓咪可以在那裡取得食物。

綜合報導指出，中國一名工程師最近推出一款AI貓咪避難所，這是全球第一個流浪貓專屬的智能避難所。避難所內搭載許多AI科技，入口處的門裝有貓臉辨識鏡頭，可精準識別174種品種的貓並自動開門。而且系統還能快速判斷流浪貓是否患有疾病，假如系統發現貓咪受傷或患病，就會自動通知動物義工來支援。

智能避難所內除了有提供讓貓咪食用的食物與水，還設有溫濕度感測器與送新風系統，讓室內溫度保持在攝氏27度左右，這是貓咪感覺最舒適的溫度。當系統發現內部的氧氣、二氧化碳等氣體濃度出現異常時，後台就會自動調節，保持避難所內的空氣清新。

過去有統計指出，中國流浪貓數量高達4000多萬隻，但牠們需面對寒冬與食物短缺，能倖存到翌年春天的流浪貓僅有約40%。這位工程師因此下定決心，要打造出一款AI貓咪避難所。

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