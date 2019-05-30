新光醫院洗腎淨水設備違法？ 吳東進兄弟獲不起訴

2019-05-30 18:54

［記者陳恩惠／台北報導］名醫江守山具狀告發新光醫院洗腎室透析用淨水設備，未取得行政院衛生福利部核發的醫療器材許可證，竟自2010年間，籌設新光醫院聖賢大樓洗腎室，擅自輸入惠普公司製造、未經核准的純水設備，士林地檢署調查，將新光醫院負責人吳東進、惠普公司負責人的配偶吳東賢依藥事法予以不起訴處分。

檢察官開庭時，吳東進兄弟均否認有未經許可輸入醫療器材的犯行，吳東進具狀辯稱，新光醫院向惠普公司購入的「逆滲透水處理設備」並非洗腎設備，而是用來淨化水質作為血液透析用水，醫院僅單純購買，並未製造、輸入。

吳東進說明，2018年3月29日衛生福利部發布新聞稿之後，才知需使用取得醫療器材許可證的逆滲透水處理設備，也在同年4月2日前往北市衛生局說明改善計畫，18天後已全面改善更新；吳東賢則委任律師說明，自他（吳東賢）2007年中風後，就沒再經營惠普公司，2008年惠普公司已由妻子孫若男擔任負責人，本案與他無關。

檢察官調查，北市衛生局去年3月底到新光醫院聖賢大樓8樓，查察血液透析用水淨化系統，現場3組「美國Culligan康濾根純水機」為血液透析用水淨化系統，是新光醫院2010年間向未領有醫療器材許可證的惠普公司購買，惠普公司業務也證明，2008年簽訂的合約，當時負責人已經是吳妻，非吳東賢。

不起訴指出，新光醫院自2010年向惠普公司購買相關淨水設備後，為確保透析品質管理，進行定期水質檢測，同年8月起便委託台大慶齡工業發展基金會合設工業研究中心環境品質檢驗室，進行樣品檢驗報告，同時也通過台灣腎臟醫學會的評鑑，若新光醫院明知使用違法醫療器材，怎麼能取得台灣腎臟醫學會的評鑑。

新光醫院自衛福部發布相關說明處理原則後，便著手改善淨水設備，並在2018年4月19日完成更換3台具行政院衛生署醫療器材許可證的「傑盟」透析用水之淨化系統，被告吳東進兄弟所為，與告發意旨所指，未經許可輸入醫療器材罪的構成要件不符，認為吳東進、吳東賢2人犯罪嫌疑不足予以不起訴處分。

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