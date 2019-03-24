總統拚外交 新光醫院捐手術室給帛琉

2019-03-24 21:37

〔記者林惠琴／台北報導〕總統蔡英文的「海洋民主之旅」在帛琉除了簽署海巡合作協定外，我國的新光醫院也捐出「手術室」給帛琉國家醫院，提升當地醫療水準。

新光醫院副院長洪子仁在臉書分享提及，新光醫院捐贈手術室給帛琉國家醫院，由蔡英文總統與帛琉湯米雷蒙傑索總統（H.E. Tommy E. Remengesau, Jr.）共同見證，透過建置複合式手術室，藉此提升帛琉的整體醫療水準，讓帛琉民眾不須出國就能在帛琉國家醫院接受良好的照護。

洪子仁也指出，新光醫院健檢中心也將成為第一家與帛琉健保委員會合作的特約預防保健院所，結合台北市觀光資源，讓健康自費購買機票來台灣的帛琉居民享有重裝備、高規格、高CP值的健康檢查服務。

「醫療走出去，病人走進來，台灣醫療天下知！」洪子仁認為，國力大小與國土面積大小無關，跟國際影響力有關，而發展國際醫療就是國際影響力，也是彰顯台灣軟實力的最佳方式！

新光醫院自2007年起為不容易取得醫療資源的帛琉，提供全面性醫療照護系統，不只每年派遣長短期駐診醫師及行動醫療團，每逢帛琉緊急需要醫師人力支援時，也會在第一時間火速派遣專科醫師前往當地，持續推展愛無國界的國際醫療合作。

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