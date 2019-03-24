與帛琉總統早餐會 蔡英文：台帛邦誼更加永固

2019-03-24 17:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統「海洋民主之旅」於今日上午（台北時間24日上午）與帛琉總統雷蒙傑索（Tommy E. Remengesau, Jr.）及傳統領袖早餐敘，感謝帛琉政府和人民的熱情款待，台、帛邦誼將更加彌堅永固，共同為雙邊合作開啟新頁。

蔡總統以英文致詞表示：「感謝雷蒙傑索總統，今天把我們聚在一起。今天很榮幸，也很高興能和這麼多帛琉傳統領袖齊聚一堂，展現兩國在過去幾年來不斷深化的邦誼。」

蔡總統指出，這份友誼也體現在台、帛共享的價值上，台灣與帛琉同為島國，同樣堅信自由民主，並且也都在國際社群裡積極貢獻。在交流日益緊密的世界裡，距離不再是障礙，「海洋非但不能阻隔我們，反而將我們緊緊繫在一起」。

博感情：希望跟南島民族兄弟姐妹合作

蔡總統說：「台、帛對自由民主的承諾，代表我們跟全世界志同道合國家間更緊密的連結，共同合作因應全球的挑戰。然而，同時也必須確保其他國家了解我們的處境、我們的希望、還有我們的願景。我們的聲音必須被清楚的聽見，在國際場域中，互相幫助可以使我們互蒙其利，因此友誼也就顯得彌足珍貴。」

蔡總統提到，她在2016年上任以後，親眼見證了台、帛雙邊合作日益成長。從海洋保育、人道救援、經濟合作到公共衛生，台灣很自豪可以和帛琉一起打造一個更開放永續的區域，「未來，我們希望可以跟南島民族的兄弟姐妹進一步合作」。

蔡總統表示，過去兩天來，承蒙帛琉政府和人民的熱情款待，她與訪團成員都深受感動。她十分欣慰看到台、帛邦誼將更加彌堅永固。相信我們可以一起為雙邊合作開啟新頁，同時確保這個區域在未來變得更自由、更開放、更繁榮。

包括帛琉共和國前總統雷蒙傑索一世（Thomas Remengesau Sr.）、前總統陶瑞賓（Johnson Toribiong）、南大酋Ibedul Yutaka Gibbons、北大酋Reklai Raphael Ngirmang、南女王Gloria Salii、帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei Louisa Olkeriil）、我外交部長吳釗燮、國家安全會議副秘書長蔡明彥等訪團成員及駐帛琉大使周民淦等均出席。

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