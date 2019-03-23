新光醫院與帛琉醫療合作 美女醫師吸睛

2019-03-23 17:02

〔特派記者蘇永耀／帛琉報導〕蔡英文總統「海洋民主之旅」今天下午前往帛琉國家醫院，見證台灣新光醫院與帛琉衛生部醫療器材捐贈儀式。

總統抵達帛琉國家醫院後，首先由擔任司儀的台灣醫療計畫駐帛琉協調人許采綾及帛琉國家醫院國際協調人Omengkar Damien Wally簡介捐贈緣由。捐贈儀式開始前，新光醫院院務顧問楊國卿致詞表示，2007年9月，當時擔任衛生署長的新光醫院侯勝茂院長，在帛琉主持第一屆「台灣與太平洋友邦醫療衛生高峰論壇」，雷蒙傑索總統並與當時身為新光醫院副院長的他，共同見證新光醫院與帛琉正式開啟兩國醫療合作。

楊國卿說，今天他再度代表新光醫院，在蔡英文總統以及老朋友雷蒙傑索總統見證之下，很高興新光醫院與帛琉又更進一步深化雙邊合作關係，新光醫院在這裡建立了新光手術室，由簽署姊妹醫院、轉診合作備忘錄，到今天成為彼此長期合作伙伴，藉由雙方的醫療合作，更實際貼近帛琉人民，瞭解當地醫療團的需求，共同研擬具體可行的解決方案。

隨後，在台帛兩國元首共同見證下，楊國卿顧問與帛國衛生部長Emais Roberts舉行台灣新光醫院與帛琉衛生部手術室器材捐贈儀式。

新光醫院行政副院長洪子仁受訪時說，帛琉民眾由於飲食習慣容易肥胖，常發生心臟及骨骼等疾病，在新光與帛琉政府建立合作，帛琉平均每年會有2、300位民眾前來台灣的新光醫院就診，由患者自負20％的醫療費用，另外的8成就由新光向帛琉政府健保局請款。這不僅對友邦的醫療提升有幫助，新光也將這些醫療款項再回饋至帛琉身上，這樣的模式未來也將繼續配合政府的新南向政策向其他國家推廣。

曾來帛琉義診的新光美女醫師唐豪悅，也談到她與帛琉難以割捨的經驗。專長在皮膚專科的唐豪悅，來自馬來西亞怡保附近的小鎮，在台灣念書行醫，來到帛琉義診後，熱帶的鄉間風光，讓她有回家的感覺，經常來到帛琉的她，這幾天也會與帛琉衛生部長商議有關公共衛生合作的事宜。

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