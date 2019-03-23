打破帛琉男人會館禁忌 蔡英文成為首位入館外國女元首

2019-03-23 18:13

〔特派記者蘇永耀／帛琉報導〕蔡英文總統「海洋民主之旅」今天下午參觀艾萊州男人會館及帛琉國家博物館，體驗帛琉南島文化。

艾萊州男人會館（Airai Bai）訂有嚴格規矩，女性及外人均不得入內，這次經艾萊州酋長會議共同決議，特別邀請蔡總統進入男人會館，為首位女性外國元首之例。

蔡總統抵男人會館後，首先由帛國男性著傳統服飾吹奏螺角，宣達貴賓到訪；隨後由帛琉觀光旅遊管理局理事主席暨艾萊州第八酋長Ngiraibelas Tmetuchl說明男人會館歷史；嗣由第11酋長開啟木門檔，邀請蔡總統、我外交部長吳釗燮等訪團團員進入會館入座，第1酋長及其他酋長則在會館內迎接，雙方短暫晤談。

步出會館後，總統一行品嚐帛琉風味餐，席間也欣賞傳統舞蹈表演，現場氣氛熱鬧歡愉。

艾萊州男人會館之地基自300年前即存在至今，目前主要用途為艾萊州10個部落10位傳統男性領袖聚會地點，會館主結構以原木建造，內部繪有歷史故事之壁畫，入口及周邊亦繪有許多原始圖騰，分別代表不同之意義。

隨後，蔡總統一行驅車到帛琉國家博物館參觀。首先觀賞我原住民族樂舞團展演，現場也以排灣族狼煙宣布台灣展示區開展。

之後，蔡總統參觀由我原民會協助策劃，今天開展的我國原住民文物專區「溯原追藝─台灣原住民族工藝文化特展」。

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