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假釋出獄2天就砍死人 狠男判刑17年半

林男持刀砍死人，逃亡22天後落網，屏東地院判他17年半徒刑。（資料照）

林男持刀砍死人，逃亡22天後落網，屏東地院判他17年半徒刑。（資料照）

2024/04/11 10:46

〔記者李立法／屏東報導〕假釋出獄才2天的男子林育丞，偕友人到KTV唱歌，與隔壁包廂酒客發生口角引爆衝突，林男竟持西瓜刀揮砍，釀成1死1重傷，林男行凶後逃亡22天落網，屏東地院今天依殺人及殺人未遂等罪併處林男17年6個月有期徒刑，因林男有嚴重酗酒問題，法官令他入監服刑前，須入相當處所，施以禁戒8個月，可上訴。

該起命案發生在2年多前，因偽造文書案服刑獲假釋才出獄2天的24歲男子林育丞，與多名友人到屏東市一家KTV唱歌，卻因酒後上廁所開錯包廂，引發2包廂酒客衝突，雙方大打出手，從包廂內打到包廂外走廊。

混亂中，林育丞跑回車上抄出一把西瓜刀返回KTV，見到隔壁包廂的陳姓男子就猛力揮砍，直接砍中陳男胸腹部，當場肚破腸流、血流滿地，另一名林姓男子的右手臂也被砍斷，林男行凶後隨即逃離現場，消防局獲報將2名傷者送醫，傷重陷入昏迷的陳男宣告不治，遭砍斷手臂的林男經搶救後才保住性命。

林育丞逃亡22天後在南州交流道的一處停車場被警方逮捕，依殺人等罪送辦；屏東地院今天審結，林育丞犯殺人罪，處14年4個月徒刑，又犯殺人未遂罪，處7年6個月徒刑，合併應執行有期徒刑17年6個月，由於林男酗酒成癮，有再犯之虞，入獄前須先強制戒治8個月。

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