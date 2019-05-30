騎車違規與警肢體衝突給6千了事 警分局長：賠償非索賄

2019-05-30 08:12

3名員警依縱放人犯送辦

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市黃姓男子不服警方取締，以手機觸碰鳳山警員帽帶後，被警方依妨害公務上銬逮捕，他最後給警6000元才離去，昨在議員林智鴻陪同下，出面指控警方索賄；鳳山警方昨坦承疏失，但強調賠償金非索賄，將3名員警依縱放人犯送辦。

鳳山警分局五甲所警員張茗傑、張子威5月27日下午1時許，於南江街與南昌街口，發現黃姓男子安全帽帽帶未扣上前攔查，黃男不服取締，與警方爆口角，以手機觸碰員警帽帶，質疑警方也未扣好帽帶，反被2員壓制上銬逮捕，過程中張茗傑、黃男受傷。

2員將黃男帶返所偵辦，員警詹文一居中協調，獲悉黃男涉嫌妨害公務，開導他案件與對方和解，有助爭取緩起訴機會；黃男因「緊張到嚇都嚇死了」，想換取自由之身，主動向員警致歉，還請詹員拿來紅包袋，將6000元放進紅包，主動交給張茗傑，賠償制服破損及手腳擦傷的財物、醫藥費損失，並簽立道歉書，但內容未提及6000元。

由於張茗傑值勤過程中，未依規定開密錄器，返所檢視張子威蒐證影像，認定未達妨害公務程度，偵辦要件恐有不足，改認定管束放人，未將黃男依法送辦，也未對他開出500元罰單，就讓他自行離去。

黃男事後不甘心被打還要賠錢，昨在民進黨議員林智鴻陪同下，出面指控警方索賄6000元紅包；林智鴻痛斥警方以職權誘脅市民，公然索賄中飽私囊，批評市長韓國瑜不顧警紀，還想要選總統。

鳳山警分局長林依仰昨親上火線，強調員警收6000元是賠償金非索賄，坦承有行政疏失，員警執法前後無一致性，需要加強教育，強調勿枉勿縱，如有違法犯紀，依法嚴辦，絕不寬貸。

由於妨害公務是公訴罪，警方上銬逮捕必須移送法辦，員警先依妨害公務上銬逮人，事後卻以構成要件不足，改認定管束放人，但其實仍符合妨害公務中侮辱警員要件，警方將3員依過失縱放人犯送辦，但仍待檢方進一步認定。

警方強調3員未詐術取財，黃男有簽立道歉書，且6000元是賠償金，不構成貪污及收受收受賄賂罪；至於黃男違規未開單，屬於行政法範疇，警方坦承行政疏失，將對張茗傑進行政懲處。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法