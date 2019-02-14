「我家有4票」向候選人索買票錢 男被起訴

2019-02-14 10:25

［記者楊政郡／台中報導］台中市太平區一名49歲楊男，為中低收入戶也有躁鬱症等身心障礙，在去年九合一選舉前數日，到自己的選區成功里里長候選人洪大鈞（無黨籍、當選）競選總部留下電話，事後洪姓候選人主動聯繫，楊男竟在電話中索賄，期約家中4票一票1000元，他可代為拉票、買票！洪某為求自保錄音後提告，台中地檢署依刑法妨害投票罪起訴。

起訴書指出，楊男在2014年間有竊盜犯行，檢察官給予職權不起訴處分，而他2015年9月之前有到精神科就診，其患有躁鬱症之精神障礙者，之後就沒有正常就診，到了2018年2月又連續出現竊盜行為，2018年2月4日徒手竊取價值1萬2000元馬達1臺，5天後又徒手竊取林婦所有待售之二手冷氣機1台（價值約6000元），而被逮捕後，又繼續到醫院就診，上述兩案已分別被判拘役之刑。

而去年底進行九合一選舉，11月17日他到洪姓里長候選人競選總部，表示他是成功里有投票權之人，要見候選人一面，正巧洪某外出拜票，就留下連絡電話後離去。

同日中午洪某得知有選民來拜訪，主動打了5通電話聯繫，楊男電話中卻都是在講他家有4票，買票行情每票500至1000元，對洪期約索賄，說他願意收，可代為拉票及買票，要求一票1千元。可是他講完這些話後，又到精神科掛急診。

洪某說他為了自保，第一通電話後都有錄音，並提起告發，事後洪順利當選。

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