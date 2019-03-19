枋寮現馬克筆怪客？ 每根電桿都被留字「造反救台灣」

2019-03-19 11:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉驚現馬克筆怪客，在鄉內北勢寮區域，從電箱、電桿到人作生意的椅背、空白處寫下「造反救台灣」甚至「幹扁」、「台北一顆星支持」等字樣，引起民間議論，警方現已著手偵辦。

「連鄉公所旁柱子都被寫！」枋寮鄉長陳亞麟表示，這個怪客從上禮拜開始到處「作畫」，寫著一些令人捉摸不著的字眼，連鄉公所的停車棚柱、電箱等都不例外，行徑離譜。

「蔣介石戒嚴時會被抓去關欸！」該名怪客的行為已引發民眾議論，1名經過枋寮火車站目擊這些字樣的鄉民就直說，這種「造反」的字眼，在以往戒嚴時代可是會被抓去關，現在民主、自由了，實在不曉得為何有人會這麼無聊，直批「有病！」；也有人說，這根本是共產黨派來台顛覆台灣的手法之1，要求警方嚴辦。

據悉，該馬賽克怪客目前已寫遍北勢寮鬧區的電桿、電箱，甚至還寫上部分商家的招牌、店椅等，行徑惡劣，但卻獨獨繞過枋寮警察局周圍，明顯怕被抓，對此，枋寮警方現已調閱監視器偵查相關行為人，並釐清塗寫範圍到底牽涉多廣。

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