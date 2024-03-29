老司機最愛「電信大樓」又被抄 雄警破應召站逮2越南賣淫女

老司機最愛「電信大樓」又被抄，警方查獲2名越南女賣淫。（民眾提供）

2024/03/29 10:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方針對老司機的最愛新興區「電信大樓」連續突襲掃黃，會同移民署專勤隊搜索，查獲掛羊頭賣狗肉，藏身大樓的美容會館，業者對外宣稱美容護膚，實則媒介小姐從事性交易，警方逮捕逾期居留4年的越南籍段姓、陶姓女子，連姓負責人及2名工作人員，令人意外的是應召站負責人竟僅有19歲。

新興分局今指出，日前接獲檢舉七賢一路老司機口耳相傳的電信大樓內疑有違法色情性交易，經探查蒐證，昨天會同移民署高雄市專勤隊執行搜索，現場查獲負責人1人、工作人員2人、男客3人、女服務生2人且均為非法居留的越南籍女子，並查扣不法所得及帳冊，8人全數帶回調查。

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據了解，警方查緝時女服務生皆未在房內，透過店內監視器，確認2名女服務生有與在場3名男客進入其他房內，8人百口莫辯，依違反社維法裁罰。

該美容會館藏身在大樓內，業者對外宣稱美容護膚，實則媒介小姐從事性交易，在場的3名男客田男（34歲）、黃男（28歲）、林男（30歲），以及2名女服務生段女（36歲）、陶女（32歲）皆表示於該店從事非法性交易，除依違反社會秩序維護法移送裁處外，另查段女竟已逾期超過4年。

得知將被遣返時，段女心中思鄉之情也同時放下，後續2名女服務生移請移民署高雄市專勤隊收容等候遣返；另負責人連男（19歲）、2名工作人員劉男（26歲）、陳男（56歲）則依刑法妨害風化罪，移送高雄地檢署偵辦。

老司機最愛「電信大樓」又被抄。（民眾提供）

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