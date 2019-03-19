小英將出訪 友邦諾魯前總統之孫曾化名來台秘密就學

2019-03-19 00:07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕總統蔡英文對本週四將出訪我國太平洋的3島國友邦之行非常重視，在臉書及通訊軟體等已一連串發表相關貼文，出訪國之1是諾魯，該國前總統杜維友果之孫曾經化名「楊湯吉」秘密來台，並下鄉到屏東縣枋寮鄉就學，兩國友誼深厚，更因此蓋了間「諾魯共和國駐台北名譽總領事館」，就算曾經短暫斷交，諾魯官方也發傳真給名譽總領事館重申不是斷交，該鄉僅33歲的全台最年輕鄉長陳亞麟，邀請楊湯吉當時的導師田月花和「館長」林至信拉起兩國國旗，希望外交部藉此行「尋人」再牽起兩國已逾20年的交流，並邀請「湯吉」重訪舊地。

總統蔡英文即將出訪我國3個友邦帛琉、諾魯及馬紹爾，這3國與台灣除原住民族同屬南島語族文化圈，更對全球海洋環境的永續發展重視等都與我國高度相似，3友邦當地媒體日前大篇幅報導小英的到訪，尤其台灣有極深厚民間交流的諾魯，總統更親錄影片承諾將以「最誠摯的溫馨接待」招待小英。

館長林至信說，諾魯是透過他的故友、曾參與農耕團的楊茂榮牽線，1994年副總統敏遜曾到枋寮農會掛上「名譽總領事館」牌匾，後來因故須要遷移，他賣地籌錢在枋寮藝術村旁蓋起外觀仿諾魯總統行館的建築，也迎來這塊牌匾，而就算台、諾曾短暫斷交，當時諾魯官方卻發傳真給名譽領事館強調是「中、台兩國皆建交」，不是斷交，總統蔡英文也曾來過此處，希望此次出訪能把這麼難得的民間交流的經驗與當地官方分享。

杜維友果之孫本名吉米（Jimmy），在認楊茂榮為乾爹後，化名楊湯吉，1996年到枋寮橋德國小念書，不過，他的資料在轉學後已幾乎找不到，所幸時任導師的田月花卻對他很有印象，直說他「活潑又陽光」。

田月花說，湯吉全身上下洋溢著熱情，音樂一放就可以全身扭動帶動全班舞動，且他國語成績從不及格進步超過90分，沒有常見的外籍學生發生語言隔閡的問題，還是是全班的孩子王開心果，後來轉學，全班都很難過。

「連斷交都沒辦法打破的民間情誼。」33歲的枋寮鄉長陳亞麟曾與楊茂榮比鄰而居，與楊湯吉年紀相仿，因此成為玩伴，日前見總統蔡英文即將出訪到諾魯，發文請外交部趁此機會到諾魯尋人，盼把這段不為人知的外交史發揚光大，成為台灣外交艱困中從民間突破的最好範例。

陳亞麟表示，諾魯選擇在枋寮成立領事館有其特殊歷史背景，也盼外交部及文化部能重視這段歷史在枋寮藝術村打造諾魯文物館，保留相關的文物，而且總統故鄉就是屏東枋山就在隔壁，出訪諾魯是別具意義，也歡迎諾魯人民若能來台觀光，一定要到鐵道藝術村看看這間「總領事館」。

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