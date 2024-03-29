罵女同學是「HOE」被判拘役 費鴻泰兒道歉了

費鴻泰之子費聿德今透過聲明向被害人道歉。（記者溫于德翻攝）

2024/03/29 10:19

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨前立委費鴻泰的兒子費聿德，因前年上IG擷取與他有糾紛的高中女同學個人影片，並註記「HOE（發音近似WHORE、婊子之意）」這個字；本週二遭士林地院依公然侮辱罪判處拘役50日、得易科罰金。費今日透過聲明向女同學道歉，同時表明會放棄上訴。

費聿德透過聲明指出：「有關我在個人IG寫下不雅詞彙損害他人名譽，我在此向當事人道歉，請原諒我思慮不周犯下的錯誤，對於近期的司法判決，坦然接受，並放棄上訴，希望紛爭盡快落幕，讓雙方回到各自的生活領域繼續奮鬥打拼。」

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事實上，費聿德早在2021年就曾在朋友間成立的WhatsApp群組「我就是破麻」中，以「婊子」、「垃圾」等語辱罵這名女同學；當時士院判費拘役50日、得易科罰金5萬元，高等法院駁回費的上訴定讞。

後來，費聿德又被控於2022年4月8日前某時，上IG擷取女同學的個人影片，並註記「BITE ME HOE 美容千金 PLEASE WAIT FOR IT」，形同罵女同學是婊子。

但費聿德否認罵女同學是婊子，辯稱HOE對他來說是一個語助詞而非婊子，所以他不知道女同學為何這樣認為。檢方不予採信，依公然侮辱罪將費起訴。

全案本週二宣判，士院考量費聿德否認犯行，且以侮辱性言詞公然貶損女同學，顯不尊重他人的名譽，犯後又未達成和解等情，依法判費聿德拘役50日、得易科罰金5萬元。費今天說他會放棄上訴。

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