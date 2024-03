罵女同學是「HOE」被判拘役 費鴻泰兒道歉了

費鴻泰之子費聿德今透過聲明向被害人道歉。(記者溫于德翻攝)

2024/03/29 10:19

〔記者溫于德/台北報導〕國民黨前立委費鴻泰的兒子費聿德,因前年上IG擷取與他有糾紛的高中女同學個人影片,並註記「HOE(發音近似WHORE、婊子之意)」這個字;本週二遭士林地院依公然侮辱罪判處拘役50日、得易科罰金。費今日透過聲明向女同學道歉,同時表明會放棄上訴。

費聿德透過聲明指出:「有關我在個人IG寫下不雅詞彙損害他人名譽,我在此向當事人道歉,請原諒我思慮不周犯下的錯誤,對於近期的司法判決,坦然接受,並放棄上訴,希望紛爭盡快落幕,讓雙方回到各自的生活領域繼續奮鬥打拼。」

事實上,費聿德早在2021年就曾在朋友間成立的WhatsApp群組「我就是破麻」中,以「婊子」、「垃圾」等語辱罵這名女同學;當時士院判費拘役50日、得易科罰金5萬元,高等法院駁回費的上訴定讞。

後來,費聿德又被控於2022年4月8日前某時,上IG擷取女同學的個人影片,並註記「BITE ME HOE 美容千金 PLEASE WAIT FOR IT」,形同罵女同學是婊子。

但費聿德否認罵女同學是婊子,辯稱HOE對他來說是一個語助詞而非婊子,所以他不知道女同學為何這樣認為。檢方不予採信,依公然侮辱罪將費起訴。

全案本週二宣判,士院考量費聿德否認犯行,且以侮辱性言詞公然貶損女同學,顯不尊重他人的名譽,犯後又未達成和解等情,依法判費聿德拘役50日、得易科罰金5萬元。費今天說他會放棄上訴。

