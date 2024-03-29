帶你去買糖！女公園誘童稱對方長得可愛 判關7個月

女子在楠梓區隆昌兒童公園涉犯略誘幼童未遂遭判刑。（取自google地圖）

2024/03/29 10:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市許姓女子前年9月在楠梓區隆昌兒童公園見在遊戲區玩耍的男童長得可愛，未經家長同意，以買糖為由將幼童帶到公園門口，遭男童父親制止後，仍持續在男童附近徘徊，憤而訴警提告，許女被依略誘未遂罪判處7月徒刑，可上訴。

判決指出，前年9月21日16時30分許，在高雄市楠梓區軍校路隆昌兒童公園內，許女見王姓幼童在公園內兒童遊戲區旁椅子上玩耍，未徵得幼童父親同意，以帶男童買糖果為由，將其牽離兒童遊戲區旁椅子，坐在離孩子約10步距離抽菸的王父見狀及時尾隨於後，在許女欲將男童帶離公園前，上前制止並將孩子帶回。

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王父指稱，當時喝斥她為何沒經過父母同意就要將小孩帶走，原本不打算追究，但事後被告還是一直在孩子旁徘徊，才再次跟她理論並報警處理。

許女辯稱，當時看男童可愛，本想帶他去買糖果，後來怕孩子家長擔心，就只有牽手走4、5 步，沒有離開公園。

橋頭地院審理認定，許女具有略誘之客觀行為及主觀意圖，僅因王男見狀即時制止並將孩子童帶回，而屬未遂，許犯略誘未遂罪事證明確，判她徒刑7月不得易科罰金，可上訴。

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