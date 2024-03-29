寶林案死者驗出米酵菌酸 法醫所：毒物鑑驗最慢4月中送檢方

寶林茶室爆發重大食安事件。（資料照）

2024/03/29 10:15

〔記者楊國文／台北報導〕台北市信義區「寶林茶室」食物中毒案，士林、新北地檢署檢察官昨會同法務部法醫研究所對2名死者進行解剖，衛福部昨晚舉行記者會說明死者身上驗出「米酵菌酸」，有無毒物反應受到關注。法醫研究所今（29日）表示，法醫所是針對毒物部分進行鑑驗，鑑驗結果會與衛福部討論後製作最後的鑑定報告，鑑定報告會儘速完成，粗估最慢4月中將送交檢察機關作為偵查參考。

士林、新北地檢署昨會同法醫所人員在殯儀館對死亡的39歲呂姓男子、66歲楊姓男子進行解剖，釐清可能的死因，檢方和衛福部分頭進行鑑定，法醫所人員採集2名死者胃部等檢體，以及血液、尿液帶回法醫所毒物化學組進行毒物方面的鑑驗，衛福部則由台大、榮總負責病毒、細菌等生物部分的鑑定分析。

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昨天經台大法醫所解剖，在呂姓死者身上驗出「米酵菌酸」，衛福部昨晚立即緊急召開記者會說明，對於外界高度關注的死者身上有無鑑驗出毒物反應？法醫所表示，法醫所昨天完成採集檢體後已分成數批樣本，分送至台大毒理學研究所、榮民總醫院分頭鑑驗，希望在最短時間完成鑑驗工作。

法醫所指出，將儘快完成毒物鑑定部分，並與衛福部專家學者討論確定死因，再製作相關解剖鑑驗報告，分別送交士林、新北地檢署作為偵辦參考，再由兩地檢署與台北地檢署研商後續偵辦。

法醫所也表示，關於鑑識報告內容，法醫所接受檢方委託進行相關鑑識工作，基於「偵查不公開」，不便對外說明，將來作成相關鑑識報告會送交檢察機關，由檢方視偵查情況對外說明。

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