轉角遇到警察！毒蟲路旁回收箱亂塗鴉正好就逮

2019-03-17 13:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市28歲李姓男子，今日凌晨獨自一人靠在龍潭區一處巷弄內的舊衣回收箱旁，巡邏經過的員警以為李男身體不適，又值淩晨低溫遂上前關心，但警方靠近一眼認出李男是轄區毒品治安人口，盤查後當場起出大麻毒品，經詢問得知李男剛吸完大麻後恍神，徒步回家時體力不支，想靠在路旁休息，沒想到被警方逮個正著。

龍潭警分局中興派出所所長陳瑞慶與警員簡文義，今天凌晨零時30分許執行安居專案勤務，行經中興路社區巷弄時，以為李男身體不適需要協助，趨前查看時，李男還低頭喃喃自語，直到員警大喊他的名字，才驚醒抬頭張看，當場臉色大變，警方從他的背包起出二級毒品大麻4包（含袋毛重3.8公克）、三級毒品卡西酮類（小熊軟糖2顆含袋毛重6.3公克）等毒品。

李男供稱，剛在附近產業道路旁剛吸食完大麻，原想步行回家，因累了就路旁休息，無聊就拿著隨身的奇異筆，在路旁的舊衣資源回收箱上塗鴉，沒想到會在巷弄轉角遇到警察。

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