20歲不敵51歲！ 毒蟲衝刺200公尺軟腿跑輸大叔警

2019-03-09 15:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市20歲李姓毒蟲開車途中見巡邏車以為被盯上，心虛的他開始加速在路上狂飆亂竄，此舉反引起警方攔查，李男沿途多次超速違規，最後在急轉時失控自撞號誌桿立即棄車逃逸，只是年紀輕輕的他可能因吸毒吸到腿軟，衝刺不到200公尺仍不敵大他31歲的勇腳大叔警從後撲倒壓制，並在包包內查獲大量毒品送辦。

台中市警局保安大隊第一中隊小隊長洪慶祥，週一帶班執行加強取締酒駕勤務巡經西屯區河南路，發現前方一輛由李男駕駛的自小客，在看到巡邏警車時突然加速，警方直覺有異趨前攔查，李男反而猛踩油門逃逸，沿途在車陣中不斷變換車道、跨越雙黃線並闖紅燈，企圖甩開警方，最後在凱旋路欲左轉時，因車速過快失控自撞號誌桿。

此時李男仍做困獸之鬥，棄車後拿著側背包拔腿狂奔，洪員等4名員警立即下車追捕，未料年紀輕輕的李男可能因吸毒吸到腿軟，才跑了短短不到200公尺就精疲力竭跑不動，51歲洪員見狀放慢腳步，從後方將體力不支的李男撲倒壓制，並喝斥李男危險駕車行為「你自己不要命，別人不要命嗎？」

只是李男趴在地上氣喘吁吁，根本無法回話，當場被警方自其側背包內起出K他命13包（重約39.2公克）、毒咖啡包121包（重704.7公克），他向警方供稱，該批毒品是在一家KTV以3萬元購買，想說一次買多一點較便宜，純粹供自己吸食否認販賣。

但警方估算這批毒品市值至少超過10萬元，強烈懷疑李男是販毒集團成員意圖販賣，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續深入追查毒品來源及流向。

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