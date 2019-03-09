見警棄車分頭跑 被逮竟直喊：「鞋子掉了腳好燙！」

2019-03-09 17:16

〔記者許國楨／台中報導〕兩名毒蟲前天共乘一輛租賃車外出，途中聊天聊到忘我沿路蛇行引起警方注意尾隨，見該車臨停保齡球館路旁上前盤查時，這兩名毒蟲棄車分頭逃開，一人當場被眼明手快員警壓制，另名毒蟲則在一陣追逐後就逮，只是他跑到鞋子都掉了直喊：「腳好燙！」讓員警不禁啼笑皆非。

台中市第三分局東區分駐所巡佐林榮祥、員警劉易軒、黃盛吉當天便衣執行緝毒勤務，見一輛租賃車沿路蛇行，行車方式詭異，警方直覺可疑，尾隨該車待其臨停於保齡球館旁後，隨即上前表明身分將車上人員攔下盤查。

此時車上分別22歲、20歲的梁姓及張姓男子一下車即分頭拔腿狂奔，還好員警反應快，當場壓制梁男並呼叫線上警網支援，同時一邊追逐逃跑的張男，年紀相仿的小鮮肉員警追逐200公尺後順利逮住張男，他眼見跑不掉了這才認栽，從身上交出安非他命3小包及K他命香菸3支。

而當場即遭逮的梁男見事跡敗露，也從上衣口袋內掏出3小包安非他命交付；張男供稱，因怕被警方查緝才逃跑，不但跑到鞋子都掉了，落網時還直喊：「腳好燙！」最後仍被查獲持有毒品，到頭來全是白忙一場。

最扯的是，兩人同車卻互說不認識，向警方辯稱是稍早向同一名藥頭購毒才認識，坦承因為好奇才使用毒品；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦，並深入追查毒品來源。

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