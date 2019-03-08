毒蟲造槍鑽歪槍管 警察抓到也不敢開

2019-03-08 00:05

〔記者王捷／台南報導〕綽號小龍的楊姓男子靠賣毒品維生，但是興趣是手工改槍，不過他第一次改了一把怪槍，不但自己不敢開，連警察看到都覺得怕怕，原來是因為楊男在通槍管時，可能一下ㄎㄧㄤ了，鑽歪了槍管，雖然事後他有補救，但警方擔心子彈射出去會膛炸不敢鑑定，將這把槍列為模型槍，但是楊男製作的子彈可能有殺傷力，訊後將他依毒品、槍砲彈藥刀械管制條例移送，檢方聲請羈押獲准。

30歲楊男去年在網路上認識了現在的女友，女友得知楊男能提供穩定的毒品，所以撇下大兒子，帶著兩個孩子脫離前夫投靠楊男，雖然楊男獲得女友芳心，但疑似讓周圍的朋友看不下去，警方得知這個情資後，展開調查。

這時發現，楊男除了吸毒以外，還喜歡做些鐵工當興趣，即使吸毒到精神不濟，但還是會買些鐵工器具來做金屬製品，去年他買了一把玩具槍來改造，花了2個多月自製了兩顆90子彈，想像有一天自己改出來的槍能夠擊發，但是他在鑽槍管時，疑似是毒吸得太多，不小心把槍管鑽歪。

好不容易楊男改造完槍枝，卻因為歪槍管不敢試開，不巧警方也因為楊男販毒的事證成熟，6日一早到楊家攻堅，意外找到這把怪槍，警員一查槍口，發現整枝槍管都是歪的，連鑑識人員都擔心膛炸不感試開鑑定。

警方笑他技術差，不能改的槍硬要改，楊男才向警方供稱，自己技術其實不錯，是不小心鑽歪，也不敢開那把槍，訊後警方依據毒品、槍砲罪嫌將他移送地檢，目前已經將他羈押。

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