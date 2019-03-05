發燈會財？高雄毒蟲跨高屏溪行「搶」 東港警速破案

2019-03-05 12:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕高雄黃姓毒蟲以為台灣燈會，東港警察人力支援燈會，執勤警力稀少，竟騎機車到東港光天化日下行搶，東港警方調閱超過500支監視器，最後鎖定黃嫌，並跨過高屏溪埋伏，趁搶嫌再度出門時，衝上前去壓制逮捕黃嫌，黃嫌只能乖乖束手就擒。

東港分局東濱派出所於燈會期間，接獲1名婦女報案，指其領完錢後步行準備返家，掛於肩上的包包竟遭兩名男子騎乘機車快速從後方拉扯後奪走，包內裝有1支手機、個人文件及新台幣6000元等，東港警分局受理報案後，立即組成專案小組全力查緝搶嫌到案。

員警在百忙之中過濾沿線上百支監視器，最後更調閱到了高雄市去，先鎖定了搶嫌所騎乘車牌號碼，這才發現，該兩名嫌犯是有備而來，從高雄市區出發後，到了林園區，竊取路邊的機車車牌改裝到自己的車上去，加上嫌犯郭知高雄地形，繞道從沒有監視器的小路回到市區，案情陷入膠著。

所長郭瑾樺對該案件絲毫不敢掉以輕心，立刻親赴遭竊取車牌之機車所在地高雄市大寮區某大廈，訪查周遭住戶所裝設的民間監視器及公家監視器，不眠不休的監看畫面，終於看到相同特徵的兩名男子騎乘疑似與行搶畫面中的同部機車。

郭瑾樺表示，該兩嫌鬼祟的在大廈附近要找尋下手目標，警方鎖定號牌後至其租屋處埋伏，為了避免男子可能隨時返家會注意到警方，還將汽車熄火，一群人透過窗戶微小的隙縫刻苦的吹著自然風，實在是苦不堪言，皇天不負苦心人，終於有1名男子頭戴與犯案時相同的安全帽出現，還準備發動該台行搶之機車，所長立刻衝下車將男子壓制在地，嫌犯見無處可逃，只好表示自己犯下的案件都會承認藉以求饒。

警方說，此案適逢燈會期間，推測黃嫌認為燈會期間東港警方全投注在燈會現場，鎮區的執勤人力可能減少而讓他有可趁之機，這種「搶」發財的心態非常不可取，許多好不容易在燈會期間本來可以回家休息的警員因此案停休，甚至有人3天睡不到10小時就為破案，所幸在大家同心協力下，調閱逾500支監視器，終於逮獲嫌犯。

警方指出，35歲的黃姓嫌犯設籍高雄市小港區，有吸食持有毒品、搶奪、竊盜等前科，警方當場在黃嫌褲子內發現1支毒品海洛因針筒，男子也坦承會行搶是因缺錢花用才出此下策，警方也拘捕另1名共犯到案，黃嫌尿液初步篩檢為1級海洛因及二級安非他命陽性反應，且搶得現金還未全花完，全案依違反毒品危害防制條例、竊盜、搶奪罪移請偵辦。

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