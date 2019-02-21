噁！大便全塗牆上 網友嚇傻：該不會用手挖吧

2019-02-21 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友昨天到男廁上廁所時，赫然發現廁所的牆壁上，竟然遭人用「大便」塗鴉，且該名惡作劇的人還用「大便」留下髒話，在牆上大大寫了一個「幹」字，讓他超級傻眼，不敢相信有人會這樣做，而照片曝光後也讓其他網友看了紛紛直呼，「太噁了，該不會是用手去挖吧！」

網友昨天將照片貼在臉書社團「爆料公社」上，他表示，這是在某學校行政辦公室附近的第三間男廁，只見照片中一坨咖啡色、激似「大便」的不明物體，就這樣大面積地被抹在牆壁上，而且最中間還留下了一個「幹」字，讓人看了相當作嘔，而該名網友見狀後更是傻眼，直說自己「至今仍未遇過這樣發『糞』塗牆的學生」。

照片曝光後引來許多網友留言，有網友表示「看了超想吐」、「這是忘記帶衛生紙的怨念？」、「如果是用屁股塗的，我想請他表演用屁眼夾毛筆寫書法」、「隔著螢幕也有味道」、「第一次看到這麼壯觀的」、「誇張，辛苦打掃的人」、「可以驗DNA看誰的嗎？」、「玩屎達人」，不過也有網友認為，「這可能只是巧克力醬」。

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