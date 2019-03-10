玩命關頭？直線加速衝破護欄墜溪底倒栽蔥 他頓時酒醒

2019-03-10 09:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市曾姓男子凌晨開車返家途中，疑因酒後注意力不集中加上天雨視線不佳，整輛車直線高速撞破一處T字路口的護欄後，墜入約3米深的溪底，除車子倒栽蔥人也受困車內，消防人員獲報將他救出車外送醫，雖無明顯外傷但仍飽受驚嚇送醫，幸無大礙，但酒測值嚴重超標，將依公共危險罪嫌送辦。

這起事故發生在今天凌晨2時24分許，當時台中市正下著滂沱大雨，路上人車鮮少，此時只見由23歲曾男駕駛的豐田自小客，在幾乎未煞車的情況下，直線高速衝破西區精誠31街與大忠路口的河堤護欄後，整輛車墜入約一層樓高，深度約3米的麻園頭溪河床。

自小客當場四輪朝天，車頭幾乎全毀，車頂也嚴重凹陷，曾男也因此受困車內，因碰撞力道猛烈引起的瞬間巨響也驚醒附近住戶察看，驚見倒栽蔥自小客躺在河床立即報案，消防局獲報出動4車19人趕往救援拉出曾男，他意識清楚身上無明顯外傷，但救護人員唯恐有內出血狀況仍送醫。

所幸經診治後並無大礙，但飽受驚嚇的曾男仍留置醫院觀察，警方獲報除在河堤護欄損壞處拉起封鎖線實施警戒，防止其他人車誤入，並通報相關單位協助處理後續事宜，同時派員到院了解事發現經過，這才發現曾男涉嫌酒駕實施酒測，結果酒測值竟高達0.71毫克，原來又是酒駕闖禍。

從事餐飲業的曾男向警方說，晚間下班後到友人家中吃宵夜，期間喝了幾杯酒，一直到凌晨準備開車返回南屯區住處，途中行經該T字路口時，因天雨視線不佳才會衝破護欄墜溪；警方表示，將等曾男出院依公危險罪嫌送辦究責。

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