全身黑+漁夫帽！詐騙車手「穿太熱」 反被店員盯上

吳姓車手大熱天穿全身黑衣、黑褲、戴黑口罩、黑色漁夫帽，被店員盯上報案。（民眾提供）

2024/04/13 22:00

〔記者王捷／台南報導〕吳姓男子二度加入詐騙集團擔任車手，在提款機前一直換卡領錢，大熱天還穿全身黑衣黑褲長袖，讓超商店員覺得「穿好熱」，並向警方報案，但警方抵達時，吳男先跑了，警方後來沿路搜索在另一間超商將他逮捕，並查扣3支手機及5張人頭帳戶的金融卡，全案依詐欺及洗錢罪嫌移送偵辦。

28歲的吳姓男子自稱是做服務業，他去年4月做過一次領款車手，拿了1萬元報酬，這次他為了躲避警方緝捕，改騎共享單車到不同地點的ATM提領詐騙贓款，再將錢轉交給上游收水手，以獲取報酬，但是他在大熱天穿黑衣、黑褲又戴著漁夫帽，感覺很詭異，馬上就被超商店員看見。

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五分局公園派出所12日下午接獲超商報案，員警黃柏堯、林柏村隨即前往，根據吳男全身黑的特徵，沿路調閱監視器搜尋，直到14時許，警方在另一家超商找吳男，當時他正在檢視手中的金融卡是否可以使用。警方翻查吳男的手提袋，驚見3支手機及5張不同人頭帳戶的金融卡。

從監視器畫面中，警方發現在兩個小時內，吳男領的第一筆錢已經交給上游，雖然錢一匯出去，就很難追查，但警方仍要向上溯源，很感謝店員協助警方及時攔阻車手，希望各間超商與銀行機關都能幫忙一起阻止詐騙。

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