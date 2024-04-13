為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

全身黑+漁夫帽！詐騙車手「穿太熱」 反被店員盯上

吳姓車手大熱天穿全身黑衣、黑褲、戴黑口罩、黑色漁夫帽，被店員盯上報案。（民眾提供）

吳姓車手大熱天穿全身黑衣、黑褲、戴黑口罩、黑色漁夫帽，被店員盯上報案。（民眾提供）

2024/04/13 22:00

〔記者王捷／台南報導〕吳姓男子二度加入詐騙集團擔任車手，在提款機前一直換卡領錢，大熱天還穿全身黑衣黑褲長袖，讓超商店員覺得「穿好熱」，並向警方報案，但警方抵達時，吳男先跑了，警方後來沿路搜索在另一間超商將他逮捕，並查扣3支手機及5張人頭帳戶的金融卡，全案依詐欺及洗錢罪嫌移送偵辦。

28歲的吳姓男子自稱是做服務業，他去年4月做過一次領款車手，拿了1萬元報酬，這次他為了躲避警方緝捕，改騎共享單車到不同地點的ATM提領詐騙贓款，再將錢轉交給上游收水手，以獲取報酬，但是他在大熱天穿黑衣、黑褲又戴著漁夫帽，感覺很詭異，馬上就被超商店員看見。

五分局公園派出所12日下午接獲超商報案，員警黃柏堯、林柏村隨即前往，根據吳男全身黑的特徵，沿路調閱監視器搜尋，直到14時許，警方在另一家超商找吳男，當時他正在檢視手中的金融卡是否可以使用。警方翻查吳男的手提袋，驚見3支手機及5張不同人頭帳戶的金融卡。

從監視器畫面中，警方發現在兩個小時內，吳男領的第一筆錢已經交給上游，雖然錢一匯出去，就很難追查，但警方仍要向上溯源，很感謝店員協助警方及時攔阻車手，希望各間超商與銀行機關都能幫忙一起阻止詐騙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大學生當詐欺車手 打「勵志牌」想完成學業法官不買帳
2024/04/05 22:41

大學生當詐欺車手 打「勵志牌」想完成學業法官不買帳
5條通緝犯淪車手！ 謊報他人照片差很大 掰車禍開刀變雙眼皮
2024/04/04 10:12

5條通緝犯淪車手！ 謊報他人照片差很大 掰車禍開刀變雙眼皮

廚房紙巾遇高溫溶出毒？ 達人教你如何選
抓了又放！21歲女車手獲緩刑又涉詐 檢方嘆：輕縱讓詐團更肆無忌憚
2024/03/30 06:00

抓了又放！21歲女車手獲緩刑又涉詐 檢方嘆：輕縱讓詐團更肆無忌憚
當詐騙集團車手幫取款賺600 被判1年2月
2024/04/08 13:05

當詐騙集團車手幫取款賺600 被判1年2月

悠森活 八德稀有純住社區 宜居2～4房
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播