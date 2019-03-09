6連霸里長酒駕自摔 照片網路瘋傳PO文好酸

2019-03-09 16:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕酒後千萬不要駕車，不然怎麼出糗都不知道！連任6屆彰化縣溪湖鎮東寮里里長巫智成，昨日下午酒駕自摔，趴在地上不省人事，有民眾將里長伯仆街模樣貼文在臉書「溪湖人生活圈」，希望人平安，引起網路一片撻伐，紛紛指責里長知法犯法，大罵活該，警方將里長送醫後無生命危險，經酒測值達0.4，違反公共危險罪嫌，待進一步偵訊後函送法辦。

溪湖鎮東寮里長巫智成昨日疑似酒後騎車自摔，造成手腳多處擦傷，其中頭部直接重摔落地，臉頰旁血跡斑斑，有民眾將里長倒地模樣拍下，貼文在臉書「溪湖人生活圈」，表示「東寮里的里長酒駕自摔！希望人沒事！」，引起熱議，不少民眾祈禱「里長平安、早日康復，才能為民服務」，但也有人大罵「又是酒駕、活該、知法犯法」。

溪湖派出所所長蔡肇駿表示，昨日下午3點44分接獲有民眾自摔，到場後發現是里長躺在路邊昏迷不醒，機車則摔落路旁草堆中，研判里長疑似撞到頭，緊急送醫後頭、臉、四肢有多處擦挫傷，沒生命危險但需住院觀察，里長經酒測值達0.4，警方將待其傷勢較穩定後進行偵訊，再依公共危險罪嫌函送法辦。

里長太太表示，里長今早上出院已在家休養，也指出因明天家中有喜事，做父親的他開心因此與民眾多喝幾杯，加上昨日天雨路滑而不慎摔倒，對於酒駕行為感到抱歉，已規勸他不要再酒駕。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/