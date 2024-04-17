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潛入台積18廠女廁偷窺 噁男被逮瞎掰：想知變性後結果

盧男把手機從隔間牆板下方縫隙伸出，利用手機螢幕鏡面反射方式偷窺。示意圖，與本案內容無關。（記者王俊忠攝）

盧男把手機從隔間牆板下方縫隙伸出，利用手機螢幕鏡面反射方式偷窺。示意圖，與本案內容無關。（記者王俊忠攝）

2024/04/17 20:15

〔記者王俊忠 ／台南報導〕1名有偷窺前科的盧姓男子，於2023年6月9日傍晚，潛入台南市台積電18廠的2樓女廁，先後從隔間牆板下方伸出手機、利用手機螢幕鏡面反射窺看兩女子如廁情形，第2位受害女子發現、踢開手機報警逮獲這名「偷窺狼」。

台南地院判決指出，2023年6月9日傍晚6點多，盧男潛入台積電18廠2樓大廳的女廁隔間等候，不久後第1位S姓女子走進盧男的隔壁間女廁上廁所，盧男就拿他手機從隔間牆板下方縫隙伸出，利用手機螢幕鏡面反射方式、窺看S女在女廁內的私密活動。

盧男對S女窺看得逞後繼續守候，在當晚近7點半時，另名C姓女子也進入與S女相同的女廁間，盧故技重施，這回被C女察覺、踢開手機，並通知保全及報警到場，警方在場查扣盧的兩支手機。

C女證稱，她進女廁看到右下角從隔壁間廁所突出1個隨身包，此包拉鍊打開、裡面斜放1支手機螢幕朝上露出來，覺得很可疑，就一直看，這時該隨身包上方有另1支手機伸出來，螢幕朝上呈黑屏，對方利用屏幕反光偷看她上廁所。

盧男在警詢時說，其中1支手機是拿在手上，以螢幕黑屏當鏡子化妝使用。對此，警方認為盧男的手機螢幕確有鏡面反射功能，可以窺視他人。

但，盧男仍辯稱，他之前在台鐵新左營車站與台南車站等地的女廁、公廁，也曾用手機這麼看隔壁女生如廁，他並非故意要偷看，而是自己想動「變性手術」，想知道做完變性手術後私密處會變怎麼樣，才這麼做的。

台南地院法官審認盧嫌有在女廁偷窺過其他女性的如廁活動，另案被橋頭地方法院判處罪刑，如他自認受冤枉、是無辜的，經前案偵審理應學到教訓，不該再這麼做，沒想到他依然再犯，此次有兩名受害人，因此依2個妨害秘密罪各判他4個月徒刑、合併應執行6個月，得易科罰金；兩支手機沒收。

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