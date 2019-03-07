4度酒駕撞死人判不到3年 黃國昌：判決書為何不解釋原因？

2019-03-07 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌昨（6）日於質詢時痛批，我國酒駕致死法定刑是3年以上10年以下，但卻有超過50%的案件都低於法定刑3年，而且判決書抄了一大堆例稿，關鍵量刑部分卻不做詳細解釋。此外，甚至對於8次酒駕的嫌犯，法院竟然連1次強制治療的處分都沒判，「現實發生的跟你們嘴巴上講的根本是天差地遠」。

逾50%酒駕致死判不到3年 判決書對原因輕描淡寫

黃國昌昨日於內政委員會質詢司法院副祕書長葉麗霞，酒駕肇事致人於死，法定刑是3年以上10年以下，但卻有超過50%的案件都低於法定刑3年。黃國昌舉例，2月27日台中市一名男子第四度酒駕，撞上出門擺攤的攤商，害夫妻倆天人永隔，最後竟只判處2年6個月。被害者家屬寫信詢問「我們的司法到底怎麼了」，這個刑度究竟是怎麼判的？

黃國昌說，自己事後去看判決書，發現我國法院在針對有關於酒駕致死的判決書中，針對量刑部分的說明「大量使用例稿」，抄了一堆例稿內容空洞，到了如何量刑的關鍵部分，卻未詳細解釋如何加減刑度。對此，黃國昌也質問葉麗霞：「如果妳是被害者家屬，妳看得懂嗎？」

黃國昌怒批，判決書中根本沒有交代如何增減刑度，僅表示「累犯要加、自首可以減，依法先加後減」，抄了一堆例稿後只表示「所以我判2年6個月」。對此，葉麗霞回應：「量刑的部分，我們會建議法官再精緻化一點，要詳細一點」。

黃國昌表示，瞭解我國法官的法官很辛苦，但在人民可以參與判決前，在判決書抄一堆例稿的文字意義不大，應針對核心問題回答，讓被害者、被害者家屬，甚至是被告都能理解，這才是重要的事情。

8次酒駕沒1次強制治療 黃國昌：跟司法院講得天差地遠

黃國昌指出，酒駕者若有酒癮，除了刑罰外依法得禁戒處分，但一名曾有8次酒駕的犯嫌，法院卻從未宣判禁戒，司法院一方面告訴大家防治酒駕不能只靠刑罰，必須配合酒癮戒治的處分，「但現實發生的跟你們嘴巴上講的根本是天差地遠」、「怎麼8次酒駕竟沒有一次命他去治療？」

黃國昌表示，上次有在交通委員會請教法務部次長蔡碧仲，蔡碧仲也對保安處分的現狀感到不滿，希望這次法務部提出的《刑法》修正條文，不是只有單純法定刑的加重，要一併做好保安處分的配套。

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