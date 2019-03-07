震撼教育！冰櫃在旁 76名酒駕再犯殯儀館上課

2019-03-07 17:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部公路總局台北區監理所板橋監理站，首次與新北市政府殯葬管理處、台灣酒駕防制社會關懷協會合作，將酒駕講習課程拉到殯儀館進行，76名酒駕再犯學員，今赴新北市立殯儀館見證死亡的最後旅程，盼藉此讓他們體認生命的可貴，學會珍惜他人生命，進而杜絕酒後駕車行為。

今日酒駕講習授課地點是殯儀館內沒有使用的禮廳，內部被設置成靈堂一般，前方還有一副「悼全國5年內因酒駕往生之3088為亡靈」的輓聯，一旁還放置一具殯儀館冰存遺體的冰櫃。

課程首先由殯儀館館長黃芳子親自導覽解說遺體入館流程，認識待殮室、感受冰冷的移屍推車等，讓酒駕者了解告別生命的所有流程。接著由台灣酒駕防制協會秘書長林美娜於告別式禮儀廳內講授生命教育課程。

林美娜表示，課程規劃在殯儀館舉行，是要讓酒駕再犯學員感受生命的脆弱，傳達給酒駕違規者，一旦肇事將造成永難抹滅的傷害，及兩造家庭的痛苦。酒後不開車是拯救自己，也是拯救他人，期盼震撼教育能讓學員有所領悟，新北市政府殯葬管理處長黃秀川表示，學員參訪動線特別經過安排，不會影響治喪家屬。

台北區監理所長王在莒表示，只要喝酒上路，對於用路人及自身都是相當危險，希望這種形式的講習教育，讓參訓學員能有所警惕。同時呼籲民眾酒後真的不要再駕車，外出聚餐時可先指定駕駛，讓該名要開車的朋友不要喝酒，或多利用代客叫車服務。

目前初次酒駕者需上6小時酒駕專班課程，再犯班需上2天共12小時課程，根據公總統計，去年酒駕初犯者，並有實際參加酒駕專班講習共7萬6142人，到場率為86.23%，酒駕再犯班共4211人參加，到場率80.12%；104年至107年酒駕專班、酒駕再犯班累計開設是5969班次，共33萬462人次上課。

另外，酒駕講習費用現行都是由公總編列預算支付，去年度編列1686.2萬元，為讓酒駕者對自己行為負責，並降低政府負擔，交通部已著手修正道路交通管理處罰條第92條並報行政院轉立法院審查，順利三讀後，最快今年底前酒駕者就必須自付講習費用。

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