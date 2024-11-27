英媒爆中國防長董軍遭調查 解放軍高層再陷貪腐醜聞

中國防長董軍傳涉貪腐遭調查（歐新社）

2024/11/27 11:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕《金融時報》報導，根據熟悉情況的現任和前任美國官員透露，中國國防部長董軍上將目前因貪腐相關醜聞接受調查，這是解放軍高層再度爆發的貪腐事件。

美國官員表示，董軍於2023年12月接任國防部長一職，其前任因貪腐遭到解職。董軍目前正因解放軍更廣泛的貪腐調查而接受調查，這也使他成為連續第三位因涉嫌貪腐而被調查的現任或前任中國國防部長。

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董軍的前任李尚福上將在位僅7個月便遭到撤換，兩人皆由中國國家主席習近平任命。《金融時報》此前率先報導，美國官員認為李尚福正因貪腐接受調查。李尚福的上一任魏鳳和上將，也在卸任國防部長後，因貪腐指控遭到調查。

美國官員表示，習近平正在解放軍內部進行一波反腐調查，而董軍也受到牽連。目前尚不清楚他面臨何種貪腐指控。中國駐華盛頓大使館拒絕置評。

就在一週前，董軍出席了在寮國舉行的亞洲國防部長會議，但拒絕與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會面，奧斯汀對此表示「遺憾」。兩人曾在今年5月的新加坡「香格里拉對話」上首次會面，這是自2022年11月以來，美中兩軍首次進行的部長級重要接觸。

中國國防部將此次董軍拒絕會面的責任歸咎於美國，稱華盛頓「負有全部責任」，因為美國最近批准了一項對台灣的武器援助方案，其中首次包含了先進的地對空飛彈。

就在幾天前，美國總統拜登和習近平在秘魯舉行的亞太經濟合作會議（APEC）上會面，並重申兩軍應繼續保持直接溝通。中國在2022年8月切斷了與美國的軍事溝通管道，當時美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，這是25年來第一位訪台的美國眾議院議長。

一年前，習近平在舊金山與拜登舉行峰會時同意重新開啟溝通管道，為董軍和奧斯汀的會面鋪路。

對董軍的調查顯示，習近平正在擴大對解放軍貪腐問題的調查。除了董軍的兩位前任被解職外，習近平先前也撤換了兩位負責解放軍火箭軍並監督中國核武計畫的軍官。

2022年，習近平還撤換了他任命的外交部長秦剛，此前有報導稱秦剛與一名在美國的中國女子發生婚外情。

美國軍方官員和官員表示，對解放軍的調查正在削弱習近平對軍方的信心，並引發外界質疑解放軍是否能在2027年前發展出入侵台灣的能力——這是習近平設定的目標。

與美國政府的國防部長不同，中國的國防部長並非中國體系中最有權力的軍事人物，中共中央軍事委員會的副主席才是最高的軍事領導人。國防部長的角色，更多的是在國際場合代表解放軍。

今年稍早，董軍並未如預期般被任命為中央軍委委員，這一不尋常的發展引發了外界對其任期的質疑。此次董軍遭到調查，無疑為美中關係和台海局勢增添了更多的不確定性。

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