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    彰化埔鹽鄉代被爆摸國中女學生屁股！同學目睹 家長怒告

    彰化考生祈福活動爆性騷擾疑雲，家長在社群平台發文指出，不只一名女學生受害。（民眾提供）

    彰化考生祈福活動爆性騷擾疑雲，家長在社群平台發文指出，不只一名女學生受害。（民眾提供）

    2025/04/26 10:31

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉日前舉辦考生祈福活動，一所國中三年級學生在順天宮參加儀式時，疑遭一名鄉民代表於合照過程中伸手觸摸腰部、臀部，行為被後方男學生目擊後引起哄笑與模仿，受害女學生感到委屈。

    家長憤怒在網路發文控訴，並於當晚前往溪湖警分局報案提告。警方證實已受理案件，校方也要求目擊學生撰寫自述，配合調查。

    事發於4月25日上午10時，該校三年級師生至順天宮參加考生祈福活動。據了解，在與鄉代表等人合照時，一名鄉代表疑似趁機伸手觸碰女學生腰部，甚至滑向臀部，後方同學目睹後感到驚訝，並於返程車上出現「代表可以摸，我也要摸」等不當言論，讓受害女學生情緒低落。

    有家長在社群平台發文指出，不只一名女學生遭到不當觸碰，另有一位女學生也在活動中被摸肩兩次，甚至差點碰到胸部，痛批代表「連15歲的小女生都不放過」。

    校方表示，得知情況後已要求現場5名目擊男學生撰寫經過說明，並進行校安通報，同時立即對全校做性別輔導，後續將全力配合警方調查。警方則證實，已受理相關報案，將依法偵辦，釐清事發經過及相關責任。

    彰化縣埔鹽鄉舉辦考生祈福活動。（民眾提供）

    彰化縣埔鹽鄉舉辦考生祈福活動。（民眾提供）

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