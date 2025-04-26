雌倭黑猩猩也會組「女團」！懂團結共抗雄性侵略、保地位

在剛果民主共和國觀察的其中一個倭黑猩猩群體。（美聯社）

2025/04/26 22:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕女生團結力量大，人類的近親倭黑猩猩也懂得這個道理！一份經過30多年觀察的研究指出，雌倭黑猩猩會結盟組成團體，合力對抗雄性的侵略行為，維持在群體中的較高地位。

《華盛頓郵報》、《美聯社》報導，雄性倭黑猩猩體型和力量都比雌性大，但是在其社會中，卻是雌性居主導地位，地位和權力都較高，包括決定何時交配、誰先取得食物等權力，這一點一直令科學家不解。哈佛大學行為生態學家索貝克（Martin Surbeck）和德國馬克斯普朗克動物行為研究所行為生態學家弗魯特（Barbara Fruth）等人，24日在《通訊生物學（Communications Biology）》期刊發表的研究報告，解答了這個疑惑。

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研究團隊分析對剛果民主共和國雨林的6個倭黑猩猩群體，歷時30年的群體和行為觀察資料，支持雌猩猩透過姐妹聯盟，發揮力量的假設。

報告指出，雌倭黑猩猩85％的聯盟行為都涉及團結對抗雄性，觀察所見的將近1800場雌性和雄性之間的衝突，大約5分之3是雌性獲勝。而且，雌性愈頻繁結盟，就會比雄性佔得更高地位。

這類「女力團體」會將雄性趕出牠們所在地盤，確保食物資源。弗魯特說 ，當一隻雄猩猩越界，例如跳上樹、搖晃樹枝，干擾其他成員覓食，雌猩猩就會迅速行動，對雄猩猩又踢、又趕、還高聲尖叫。索貝克說，這種攻擊可能導致雄性受傷數天或數週，「這是一種非常有效的方式，讓雄性不要輕舉妄動」。

這份研究結果顯示出，結盟是雌倭黑猩猩勝過雄性，獲取權力的行為工具，而且即使雌性個體彼此沒有密切的關係，也會團結起來，互相支援對抗雄性，鞏固她們的社會地位。索貝克指出，「雄性主導並非演化的必然」，光是體型和力氣，並不一定就決定了倭黑猩猩群體中誰掌握權力。

而這一點或許可為人類社會帶來啟示。未參與這份研究的加州大學柏克萊分校生物人類學博士後研究員路易斯（Laura Lewis）指出，女性如何建立力量，加強保護自己免於受到男性暴力，「方法就是彼此形成並且維持聯盟，就像我們的倭黑猩猩親戚一樣」。

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