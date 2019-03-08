76酒駕累犯 赴殯儀館震撼教育

2019-03-08

參觀待殮室、移屍推車… 有人很感慨

〔記者鄭瑋奇、何玉華／綜合報導〕參觀待殮室、移屍推車…，昨日七十六位酒駕者，在公路總局安排下赴新北市立板橋殯儀館上課，走過「生命盡頭一路好走」震撼教育動線，希望酒駕者能體認生命可貴，珍惜他人生命，不再酒後駕車。

講習課移師殯儀館 盼感受生命的脆弱

板橋殯儀館館長黃芳子昨日親自導覽解說遺體入館流程，讓酒駕者參觀待殮室、感受冰冷的移屍推車等。台灣酒駕防制協會秘書長林美娜表示，在殯儀館上課，是要讓酒駕者感受生命的脆弱，一旦肇事將造成永難抹滅的傷害，及兩造家庭的痛苦，期盼震撼教育能讓學員有所領悟。

禮廳仿靈堂布置 3088位因酒駕往生輓聯高掛

新北市殯葬管理處長黃秀川表示，板橋市立殯儀館禮廳有四個使用時段，公路總局借用下午一點到四點的時段，其他三個時段仍有告別式進行。昨天的講習會場，禮廳內仿造一般靈堂的布置，正前方懸掛「悼全國五年內因酒駕往生之三○八八位亡靈」的輓聯，講台旁還放置一張殯儀館冰存遺體的停屍床，停屍床上蓋有布幔，氣氛顯得有些陰森。

有人心生警惕 也有人認上課影響不大

參加講習的酒駕累犯，有人覺得「很震撼」，認為到殯儀館上課，多少會讓人心生警惕。還有人坦言，看到輓聯才知道，五年內已有三千多人因酒駕肇禍而死亡，很感慨；但也有學員認為，酒後開車很難避免，上課影響不大；同時間在另一間禮廳參加告別式的民眾認為，這樣的嚇阻效果有限，不如讓酒駕累犯實際去躺棺材或洗冰櫃。

初次酒駕者需上6小時課 再犯則需12時

目前初次酒駕者需上六小時酒駕專班課程，再犯班需上兩天共十二小時課程，根據公總統計，去年酒駕初犯者，並有實際參加酒駕專班講習共七萬六千一百四十二人，到場率為八十六．二三％；酒駕再犯班共四千兩百一十一人參加，到場率八十．一二％；一○四至一○七年酒駕專班、酒駕再犯班累計共逾三十三萬人次上課。酒駕者拒絕上講習課可處一千八百元罰鍰，再通知超過六個月仍不上課，可吊扣駕照。

板橋監理站昨帶酒駕講習學員 赴殯儀館走「生命盡頭一路好走」震撼教育動線。（圖：公總提供）

酒駕再犯專班生命教育課程，由台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜講授。（圖：公路總局提供）

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