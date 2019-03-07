拒絕酒測案例大幅上升 黃國昌：應訂拒絕酒測罪

2019-03-07 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕台中市一輛曳引拖板車5日下午闖紅燈拒檢還倒車撞警，險些被輾過的員警連開4槍，靠著熱心民眾幫忙才將駕駛逮捕歸案。時代力量立委黃國昌昨（6）日於質詢時表示，近年我國拒絕酒測的案例大幅上升，要求法務部這次提出的《刑法》修正條文加入「拒絕酒測罪」。

酒測拒測案例大幅飆升 法務部同意設拒絕酒測罪

黃國昌昨日於內政委員會質詢司法院副祕書長葉麗霞，表示對於此案為警察同仁感到相當不捨，盼警政署設計配套措施保護執勤員警。此外，我國目前拒絕酒測的案例竟然大幅上升，從2014年的409件，到2017年已經破千件。黃國長也質問法務部次長蔡碧仲，清不清楚這種情況的原因。

蔡碧仲坦言，由於自私利己的心理，酒駕拒測只要繳納罰金，不會有公共危險罪的前科。黃國昌則追問，過去就有檢察官投書建議，既然懂法知法的人就玩法，應於《刑法》增設「拒絕酒測罪」，問蔡碧仲是否贊成？對此蔡碧仲正面回應：「我贊成」。

黃國昌表示，希望這次法務部提出的《刑法》修正條文，不是只有單純法定刑的加重，要一併做好保安處分的配套，以及加入「拒絕酒測罪」，再送來立法院。

警政署長愛將帶頭違法 黃國昌：為什麼只有緩起訴？

黃國昌質詢警政署長陳家欽，去年4月台中市有偵查隊隊長拒絕酒測，是否算「知法玩法」？事後處理僅記過2次並調離主管職，如此處罰是否適當？對此陳家欽坦言此事很不應該，至於記過2次則是規則明訂，但有交代對於酒駕要較重懲處。

接著，黃國昌又舉警政署長陳家欽的隨員、刑事局預防科二線三星張姓股長，今年4月中闖紅燈衝撞待轉區5輛機車、1輛腳踏車，造成6人受傷，酒測值高達0.89毫克，最後處分緩起訴。黃國昌質問法務部：「為什麼是緩起訴？」、「當我們認為執法要嚴、酒駕零容忍的時候，當官的人就能輕輕放過嗎？」、「其他酒駕當事人看到警察（酒測）都0.89還給他緩起訴，那其他的人呢」。

回過頭來，黃國昌問陳家欽「我聽說他還是你的愛將」，質問之後如何行政懲處。陳家欽表示，同樣依規定記過2次並調離主管職。

黃國昌強調，瞭解警察同仁執勤的辛勞，若有人拒絕酒測逃逸，警政署需要保護員警的配套措施，自己100%支持。但相對的，若警察同仁甚至高階官員出現如此情事，警政署必須得用最嚴厲態度處分。

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