酒駕拒檢衝撞警開槍逮人 陳家欽：對同仁奮不顧身很感動

2019-03-08 17:04

〔記者許國楨／台中報導〕警政署長陳家欽中午到台中市警局交通大隊，除慰勉日前英勇逮捕酒駕拒檢衝撞員警的警員劉炳東，並聽取基層交通員警對勤業務改革意見與同仁座談互動，陳家欽說，同仁當機立斷開槍有嚇阻作用，看到執勤影片很感動，但還是要提醒同仁服勤時會有突發狀況，造成生命的威脅很多，務必注意自身安全為要。

台中市一輛曳引拖板車本月5日下午闖紅燈拒檢還倒車撞警，差點被輾過的交大第二中隊警員劉炳東機警跳開後朝車子連開4槍，拖板車仍持續狂飆逃竄，有熱血民眾開車直擊立即搭載負傷劉員追捕，聯手揪出趴躲在臭水溝內的王男時，酒測值超標的他竟還揮手喊：「不用銬啦」，氣得員警大喊：「銬起來」後送辦。

警政署長陳家欽署為此中午特地到第二中隊，慰勉英勇的有功警員劉炳東，激勵士氣，同時聽取基層交通員警對勤業務改革的意見，並與同仁座談互動，也趁著婦女節特地送花給女性同仁，讓同仁備感溫馨。

陳家欽說，對於任何不法一定要強勢執法，嚴格取締，絕不容許有挑釁公權力行為，針對該案肯定劉員處理得當判斷很正確，在酒駕嫌犯倒車加速碰撞後逃逸時當機立斷開槍，除了有嚇阻作用也防止對方繼續亂竄危及民眾安全，在經驗處理方面很成熟。

尤其在看到執勤過程影片很感動，但還是要提醒同仁服勤時都會有突發狀況，造成生命的威脅，務必要注意本身安全，他並重申強調，酒駕零容忍，警方將以最嚴謹態度及更嚴格手段來取締酒駕違規。

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