前妻誤喝春藥「像做春夢」 他瘋狂嘿休後挨告...

2019-03-07 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北一名中年男子離婚後慾火難耐，買春藥加入「多喝水」放在冰箱備用，卻被同住一起的前妻誤喝，前妻藥效發作後意識迷糊，男子於是跟她瘋狂嘿休，但前妻醒來發現不對勁報案，體內驗出含有三級毒品FM2，男子因此被送辦。檢方認為，沒有證據證明男子知道春藥含毒品成分，也非故意讓前妻飲用，加上前妻不追究，還說可能自己做春夢，對男子做出不起訴處分。

《蘋果日報》報導，男子離婚後，與前妻和孩子3人仍同住，男子和前妻各過各的，但有時候也會上床。去年5月某天，前妻喝了冰箱裡的「多喝水」，卻開始意識迷糊，醒來發現自己換了衣服，前夫睡她旁邊，懷疑被下藥，向警報案。受理女警認為可能是性侵案，在前妻的尿液驗出FM2反應，內褲也驗出前夫的DNA，男子因此被依加重強制性交及毒品罪送辦。

報導提到，男子辯稱，離婚後在色情網站花了近2000元買春藥，自己喝過6、7次，都是加到礦泉水裡，喝下打手槍助興，根本不知道藥裡的成分含毒品，也不是故意讓前妻喝下。他也坦承，當天跟前妻嘿咻有前所未有的快感。

前妻則表示，只是想對前夫下藥的部分備案，但對2人發生性關係並不在意，離婚後2人還是會做愛，當天情況很像在做春夢。

檢方最後採信男子說法，認為罪證不足，做出不起訴處分。

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