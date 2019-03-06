30歲大叔替13歲女友慶生 竟相約到汽車旅館破處

2019-03-06 09:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕已婚的王姓男子服刑出獄後，在友人介紹下認識12歲的小梓（化名），小梓13歲生日時，兩人相約到汽車旅館慶生，還發生性行為，後來家人驚覺小梓竟然交了個大叔男友還被破處，氣得提告性侵，橋頭地院審理後依妨害性自主罪判他徒刑3年2月。

判決指出，30歲王姓男子因曾違反槍砲彈藥刀械管制條例案件人獄服刑3年多，出獄後，王男在友人的介紹下，結織年僅12歲的小梓，小梓因「崇拜」王男有江湖經驗，相識不到2個月就交往；過沒幾天，小梓13歲生日，王男帶著到小梓到汽車旅館慶生，在小梓沒有拒絕的情境下，兩人發生了一次性行為 。

交往沒多久後，王男懷疑小梓另結新歡，逼她簽下15萬元本票，當時正在國中念書的小梓不知如何處理，只好向家人求援，坦白自己交了個大叔男友，家人氣極帶著小梓去警局報案。

橋頭地院審理時，王男坦承犯行，也和小梓家人達成和解，合議庭認為，王男犯後態度良好，且已婚、家中有長輩、小孩需要撫養等，加上已獲被害人原諒，因此依刑法第227條第1項對於未滿14歲之男女為性交者，判他徒刑3年2月，得上訴。

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