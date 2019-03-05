6歲女兒下體流血 母扮柯南揪出小叔伸狼爪

2019-03-05 18:18

〔記者王定傳／新北報導〕6歲女童小蘭前年遭親叔叔阿強（均為化名）2度指侵，其母察覺女兒下體流血，且有脫洋娃娃衣服、尿褲子、做惡夢等狀況，與小蘭父親一起詢問女兒，並錄下對話內容。小蘭哭著說出叔叔犯行，但其父不信弟弟會做出這種事，認為女兒說謊；新北地院審理後判定確有此事，依對未滿14歲女子犯強制性交2罪，判阿強7年10個月徒刑。

據了解，小蘭父親因堅持假日要讓女兒回祖母家，阿強因而有與姪女獨處機會；2016年4月間，阿強被控趁小美獨自在他的房間內玩耍時，強行摸胸及下體，還以手指侵入，同年6月又趁小美在房內畫畫時，不顧她呼救、掙脫，再度指侵。

小蘭回家洗澡時向母親反應下體疼痛，其母也發現女兒下體有血，進一步檢查發現她下體、脖子都有傷，與小孩的爸討論後一起詢問女兒，並錄下對話內容。

錄音中，小蘭說出叔叔摸她「尿尿的地方」，但小蘭父親不相信還說：「我弟不可能有這個問題」，並斥責女兒：「你這樣就是在亂說、叔叔不可能摸你，知道嗎？」等語；之後，小蘭母親再獨自詢問女兒，她仍堅稱遭叔叔猥褻，且「不是在玩」、「我跑不掉，叔叔把我的脖子拉住」等。

小蘭母親報案，並提出錄音、驗傷等證據，阿強否認犯行，還說小蘭母親因離婚，為爭奪監護權，指使小蘭做這些指控，動機不單純。

合議庭認為，小蘭在偵、審時指述內容十分具體一致，以她的年紀來看，若非身歷其境，難以杜撰這些情節，且她對被害經過及受傷結果與錄音檔中所述吻合，加上小蘭下體、頸部確實有傷，案發後精神受創，阿強也坦言當時小蘭跑到他房間玩，測謊時被問到是否有摸小蘭私處時，他雖否認但呈不實反應，判定有罪。

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