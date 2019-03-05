鈕承澤性侵案首開庭 騎小折到法院

2019-03-05 11:42

［記者張文川／台北報導］台北地檢署偵辦「豆導」鈕承澤被控去年性侵電影劇組女工作人員，台北地檢署在農曆春節連假前、今年2月1日依強制性交罪嫌，將鈕承澤起訴，由於偵查期間鈕承澤被檢察官諭令150萬元交保、限制出境出海；台北地院今開庭調查是否要繼續限制出境，鈕承澤騎小折疊腳踏車到法院，進入法院前只說「謝謝大家關心，大家辛苦了，情況待會進去再看看」。

性侵案不公開審理，鈕承澤庭訊後說，庭內案情和審理情形他不便透露，但他相信也尊重司法的裁決，他的態度一直沒有改變，「我會負起責任，不會逃避，我從來沒有威脅、強迫他人的意圖」，造成這麼多的驚擾，和他人的痛若與不幸，感到非常抱歉，「我應該要負起責任」。

鈕承澤說，目前電影「跑馬」的復拍計劃暫停，工作人員、演員、投資人都希望此劇能繼續拍下去，但他認為他現在的情況沒有能力也不能符合大家對他的期待，「此刻的我，每天跑步、打坐，真實面對自己的恐懼和寂寞」。

偵查期間，鈕承澤否認犯罪，堅稱當時喝醉及喜歡女方，女方喊停就停，但檢方比對LINE紀錄及周邊證述，更發現「傷口會說話」，女方不僅胸部有鈕的唾液DNA，下體還出現嚴重撕裂傷，以及手腳多處瘀、挫傷，檢方認定是遭強制及抵抗所致，認為鈕涉嫌重大而提起公訴。

檢方強調，縱使鈕承澤犯前曾喝酒，並因對女方心存好感，且「誤認」女方也對他有好感才犯案，但這些都不是寬減刑責的理由，回顧鈕犯後歷次發言，全然沒意識到自己認知嚴重偏差，及對女方所造成的傷害，且對犯行避重就輕，還試圖以「認知不同」卸責，甚至暗指女方也有過失，犯後態度難認良好，建請法院處以適當之刑。

起訴指出，鈕承澤執導電影「跑馬」，拍攝過程中結識被害女子，去年11月23日鈕臨時取消召開工作會議，改邀劇組到家聚會，某長官帶被害女前往，隔日凌晨劇組人員離開前，女方原想一同離去，鈕疑似希望女方留下，劇組人員沒注意到女方有向他們使眼色，女方也擔心會得罪鈕，只好單獨留下打算伺機離開，不料竟遭鈕承澤壓在沙發上，強脫衣褲親吻、指侵，女方事後蜷縮在沙發角落痛哭，鈕同意讓她穿衣離開；女方事後致電室友求助，赴醫院驗傷及報案。

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