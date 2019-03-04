吃定賣淫女不敢報案！扮警搶劫性侵單親媽 2男慘了

2019-03-04 11:31

〔記者溫于德／台北報導〕有槍砲前科的廖經緯，在酒店認識大學生何政庭後，兩人吃定賣淫女子不敢報案，不僅假扮警察搶錢，甚至猥褻並性侵對方；據悉，至少有兩名年約40歲的單親媽媽受害。廖、何去年被依加重強盜、加重性侵等罪起訴；案經士林地院審理，今依法重判廖15年、何20年，均可上訴。

起訴指，32歲廖男曾犯下槍砲、偽造文書等罪被判刑確定並入獄，2016年10月間假釋出獄後，認識當時21歲的何男；兩人相熟後於隔年1月7日一同上網尋找俗稱「一樓一鳳」的賣淫女，準備劫財劫色。

兩人先是找上賣淫女小美（化名），由廖以3000元價碼赴小美租屋處性交易，何再伺機闖入並聲稱自己是警察、廖是線民，接著恫嚇小美「要罰款20萬」、「要抓妳去坐牢」等，成功索得3萬元。

不滿足的何男後再假裝打電話回報案情稱：「長官，剛查獲妓女戶，請在樓下準備…」小美擔心遭重罰，隨即交出剛從廖男手中賺到的3000元；豈料，何雖見錢再度到手，卻又強迫小美為他口交，被拒後竟強行性侵得逞。

食髓知味的兩人，同日晚間再度找上另位按摩女小雅（化名），除以同樣手法恐嚇，還假藉搜身名義試圖指侵小雅，兩人雖被拒絕，卻扒光小雅衣物並關進廁所內，再搶走皮包內3萬9300元現金。

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