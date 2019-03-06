性侵頻傳國家陷緊急狀態 獅子山辦「老公學校」教人夫尊重太太

2019-03-06 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕《半島電視台》報導，西非國家獅子山共和國似性侵頻傳，總統比歐（Julius Maada Bio）上月宣布國家進入緊急狀態。為解決性暴力問題，一名男子阿利厄（Pidia Joseph Allieu）設立老公學校（The Husband School），教導男性們如何成為一名好丈夫。

綜合媒體報導，根據數據顯示，獅子山在1991至2002年內戰期間，曾有逾20萬名女性淪為性別暴力下的犧牲者，即便詳細數字難以估計，但虐待的惡習至今依然存在。有鑑於一些嚴重的犯罪行為，普遍出現在婚姻關係中，阿利厄便將課程聚焦在此方面，並致力於根本性的改變。

報導指出，報導指出，阿利厄在替東邊鄉村地區的人夫上課時，會邀請他們分享對待女性的觀點、幫助他們好好認識其態度與行為，可能產生的結果。文中提到，這些人當中，不少是已屆退休年齡者，有些人則是趁工作休息時間、自願參加，每星期上一次課，培訓為期6個月，讓他們得以敞開心扉、擴增視野，同時鼓勵其與老婆互相尊重。

報導提到，阿利厄透露，有些人的無知不是刻意的，而是因沒受過什麼教育，對人權觀念幾無所知。有學員在過程中提到，如果你對女人好一點，對方可能會小看你，或爬到你頭上；也有人認為是他在養家，若老婆拒絕他的要求，就切斷她的金援；還有人說會建議自己的姐姐，不要拒絕與丈夫上床；甚至有人說，當老婆覺得好累想睡覺而拒絕他的求歡時，「我才不信」，覺得對方在找藉口。

報導提到，針對諸如此類荒腔走板的對話，阿利厄僅能微笑以對，這樣他們才會願意多講一點，並循循善誘，讓他們自己去思考答案與自省。阿利厄提及，後來部分家庭發生暴力危機時，第一時間不是找警察，而是找他，除因他家住附近，也與當地人的信任有關。

報導引述，不過，就像許多非政府組織計畫一樣，他也面臨資金來源不穩的窘況，甚至領不到薪水，但因許多民眾仰賴著他的支持，阿利厄決定憑著「救人」的使命感與一股熱誠，繼續苦撐下去。

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